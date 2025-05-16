Українська IT-компанія TechMagic придбала польську Hitteps

Українська ІТ-компанія TechMagic оголосила про придбання консалтингової фірми Hitteps зі штаб-квартирою у Варшаві. Вона спеціалізується на впровадженні рішень та консалтингу в екосистемі Salesforce. Фінансові умови угоди не розголошуються.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресреліз TechMagic.

Для TechMagic це — можливість посилити власну інженерну експертизу в Salesforce шляхом реалізації проєктів. У компанії зазначають, що напрям Salesforce стрімко зростає як у світі, так і в межах їхнього бізнесу.

Salesforce — це одна з найпопулярніших у світі хмарних платформ для управління взаєминами з клієнтами (CRM, від англ. Customer Relationship Management). Вона допомагає компаніям ефективно керувати продажами, маркетингом, обслуговуванням клієнтів, аналітикою та автоматизацією бізнес-процесів.

Зазначається, що експертиза Hitteps у Sales Cloud, Service Cloud, Experience Cloud та B2B Commerce розширить можливості TechMagic у цій сфері. Крім того, досвід Hitteps у співпраці з неприбутковими організаціями в Польщі відкриває для компанії новий сегмент клієнтів.

Це вже друге поглинання для TechMagic. У 2022 році компанія придбала київську Dynamo Development. Цього разу TechMagic спершу розглядала можливі угоди у Великій Британії, однак домовитися з місцевими гравцями не вдалося. Після цього компанія змістила фокус на польський ринок — і вже за місяць, за підтримки M&A-офісу Львівського ІТ Кластера, успішно уклала угоду з Hitteps.

Що відомо про TechMagic

TechMagic — українська ІТ-компанія з центром розробки у Львові, яка спеціалізується на створенні веб- та мобільних рішень різного рівня складності для великих брендів і стартапів. Її заснували ІТ-спеціалісти Олег Даць, Андрій Кузьмич та Лідія Даць у 2014 році.

У портфоліо компанії вказане створення офіційної платформи для онлайн-стримінгу Олімпійських ігор, а також проєкти у сферах медіа, fintech та healthtech. Зараз у TechMagic працює понад 300 співробітників. Компанія має клієнтів у США та Британії, але планує ще більше розширювати свою міжнародну присутність.

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