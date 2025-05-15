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Google надасть фінансування ще 30 українським стартапам

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Google профінансує ще 30 українських стартапів / Depositphotos

Компанія Google оголосила третю хвилю українських стартапів, які отримають підтримку в межах Google for Startups Ukraine Support Fund. Ще 30 команд, що працюють над технологічними проривами в сферах штучного інтелекту, квантових обчислень, освіти, охорони здоров’я та інших, отримають фінансування та менторську допомогу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на блог Google. 

Ця ініціатива має стратегічне значення для України, адже підтримка стартапів не лише стимулює розвиток технологій, а й сприяє економічному відновленню країни.

Нова когорта стартапів отримує до 100 000 доларів фінансування, доступ до менторів Google і продуктів компанії, а також можливість залучити до 350 000 доларів у вигляді хмарних кредитів Google Cloud.

Хто увійшов до третьої когорти:

Серед обраних — проєкти зі штучного інтелекту, енергетики, медичних досліджень, освітніх технологій та кібербезпеки:

  • Advizor — хмарне рішення для зменшення енергоспоживання у нерухомості.
  • Assisterr — мовні моделі малого розміру.
  • AVS — платформа для бухгалтерів.
  • Beholder — ШІ для виявлення енергоресурсів.
  • CheckEye — діагностика хронічних захворювань за допомогою ШІ.
  • Chessed.me — шахові заняття для розвитку когнітивних навичок у дітей.
  • ChordChord — інструмент для створення музики.
  • Curify — оптимізація набору пацієнтів у клінічні дослідження.
  • Datrics — аналітика в розмовному форматі на основі ШІ.
  • Deeployalty — інтеграція лояльності у банківські застосунки.
  • Deus Robotics — автоматизація складських процесів роботами.
  • eKidz.eu — навчальний застосунок для дітей.
  • Fintellect — фінансовий ШІ-копілот для сервісних компаній.
  • Getpin — інструмент для керування онлайн-присутністю бізнесу.
  • Haiqu — програмне забезпечення для квантових комп’ютерів.
  • HIMERA — адаптивна система зв’язку в складних умовах.
  • ITFin — єдина система управління бізнесом.
  • Knowledgator — перетворення неструктурованих даних на знання.
  • Mawi — моніторинг артеріального тиску.
  • Mosqitter — рішення для боротьби з комахами.
  • Nanit Robot — онлайн-академія робототехніки.
  • Oboard.io — платформа управління цілями (OKR).
  • OpenMinds — інструмент для протидії пропаганді та когнітивним загрозам.
  • Ovul.AI — ШІ для відстеження гормонального фону.
  • PromoRepublic — маркетинг для франшиз.
  • UpLife — застосунок для підтримки психічного здоров’я.
  • V-Art — ліцензування даних для брендів та ШІ.
  • xTiles — візуальний робочий простір.
  • Zibra AI — створення 3D-контенту та спецефектів.
  • ZVOOK — платформа для акустичної діагностики.

Google for Startups Ukraine Support Fund має загальний обсяг у 10 мільйонів доларів і адмініструється найбільшим в Україні акселератором 1991. 

Попередні учасники програми демонструють успішні результати. Зокрема, платформа Clearly з психічного здоров’я вийшла на міжнародні ринки, а LetsData у сфері кібербезпеки залучила 1,6 млн доларів інвестицій. У список 25 найперспективніших українських стартапів за версією Forbes Україна увійшли чотири проєкти з нової когорти — Assisterr, Beholder, Getpin і Haiqu.

Загалом фонд Google не лише підтримує бізнес-ідеї, а й допомагає технологічним лідерам України створювати майбутнє вже сьогодні — з амбіціями на глобальний успіх.

Окрім цього, Google за сприяння Міністерства цифрової трансформації України оголосила про відкриття додаткового Фонду підтримки Google для стартапів в Україні (Google for Startups Ukraine Support Fund) в розмірі 10 мільйонів доларів.

Автор:
Тетяна Гойденко