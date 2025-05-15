Google надасть фінансування ще 30 українським стартапам

Компанія Google оголосила третю хвилю українських стартапів, які отримають підтримку в межах Google for Startups Ukraine Support Fund. Ще 30 команд, що працюють над технологічними проривами в сферах штучного інтелекту, квантових обчислень, освіти, охорони здоров’я та інших, отримають фінансування та менторську допомогу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на блог Google.

Ця ініціатива має стратегічне значення для України, адже підтримка стартапів не лише стимулює розвиток технологій, а й сприяє економічному відновленню країни.

Нова когорта стартапів отримує до 100 000 доларів фінансування, доступ до менторів Google і продуктів компанії, а також можливість залучити до 350 000 доларів у вигляді хмарних кредитів Google Cloud.

Хто увійшов до третьої когорти:

Серед обраних — проєкти зі штучного інтелекту, енергетики, медичних досліджень, освітніх технологій та кібербезпеки:

Advizor — хмарне рішення для зменшення енергоспоживання у нерухомості.

— хмарне рішення для зменшення енергоспоживання у нерухомості. Assisterr — мовні моделі малого розміру.

— мовні моделі малого розміру. AVS — платформа для бухгалтерів.

— платформа для бухгалтерів. Beholder — ШІ для виявлення енергоресурсів.

— ШІ для виявлення енергоресурсів. CheckEye — діагностика хронічних захворювань за допомогою ШІ.

— діагностика хронічних захворювань за допомогою ШІ. Chessed.me — шахові заняття для розвитку когнітивних навичок у дітей.

— шахові заняття для розвитку когнітивних навичок у дітей. ChordChord — інструмент для створення музики.

— інструмент для створення музики. Curify — оптимізація набору пацієнтів у клінічні дослідження.

— оптимізація набору пацієнтів у клінічні дослідження. Datrics — аналітика в розмовному форматі на основі ШІ.

— аналітика в розмовному форматі на основі ШІ. Deeployalty — інтеграція лояльності у банківські застосунки.

— інтеграція лояльності у банківські застосунки. Deus Robotics — автоматизація складських процесів роботами.

— автоматизація складських процесів роботами. eKidz.eu — навчальний застосунок для дітей.

— навчальний застосунок для дітей. Fintellect — фінансовий ШІ-копілот для сервісних компаній.

— фінансовий ШІ-копілот для сервісних компаній. Getpin — інструмент для керування онлайн-присутністю бізнесу.

— інструмент для керування онлайн-присутністю бізнесу. Haiqu — програмне забезпечення для квантових комп’ютерів.

— програмне забезпечення для квантових комп’ютерів. HIMERA — адаптивна система зв’язку в складних умовах.

— адаптивна система зв’язку в складних умовах. ITFin — єдина система управління бізнесом.

— єдина система управління бізнесом. Knowledgator — перетворення неструктурованих даних на знання.

— перетворення неструктурованих даних на знання. Mawi — моніторинг артеріального тиску.

— моніторинг артеріального тиску. Mosqitter — рішення для боротьби з комахами.

— рішення для боротьби з комахами. Nanit Robot — онлайн-академія робототехніки.

— онлайн-академія робототехніки. Oboard.io — платформа управління цілями (OKR).

— платформа управління цілями (OKR). OpenMinds — інструмент для протидії пропаганді та когнітивним загрозам.

— інструмент для протидії пропаганді та когнітивним загрозам. Ovul.AI — ШІ для відстеження гормонального фону.

— ШІ для відстеження гормонального фону. PromoRepublic — маркетинг для франшиз.

— маркетинг для франшиз. UpLife — застосунок для підтримки психічного здоров’я.

— застосунок для підтримки психічного здоров’я. V-Art — ліцензування даних для брендів та ШІ.

— ліцензування даних для брендів та ШІ. xTiles — візуальний робочий простір.

— візуальний робочий простір. Zibra AI — створення 3D-контенту та спецефектів.

— створення 3D-контенту та спецефектів. ZVOOK — платформа для акустичної діагностики.

Google for Startups Ukraine Support Fund має загальний обсяг у 10 мільйонів доларів і адмініструється найбільшим в Україні акселератором 1991.

Попередні учасники програми демонструють успішні результати. Зокрема, платформа Clearly з психічного здоров’я вийшла на міжнародні ринки, а LetsData у сфері кібербезпеки залучила 1,6 млн доларів інвестицій. У список 25 найперспективніших українських стартапів за версією Forbes Україна увійшли чотири проєкти з нової когорти — Assisterr, Beholder, Getpin і Haiqu.

Загалом фонд Google не лише підтримує бізнес-ідеї, а й допомагає технологічним лідерам України створювати майбутнє вже сьогодні — з амбіціями на глобальний успіх.

Окрім цього, Google за сприяння Міністерства цифрової трансформації України оголосила про відкриття додаткового Фонду підтримки Google для стартапів в Україні (Google for Startups Ukraine Support Fund) в розмірі 10 мільйонів доларів.