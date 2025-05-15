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Google надасть фінансування ще 30 українським стартапам
Компанія Google оголосила третю хвилю українських стартапів, які отримають підтримку в межах Google for Startups Ukraine Support Fund. Ще 30 команд, що працюють над технологічними проривами в сферах штучного інтелекту, квантових обчислень, освіти, охорони здоров’я та інших, отримають фінансування та менторську допомогу.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на блог Google.
Ця ініціатива має стратегічне значення для України, адже підтримка стартапів не лише стимулює розвиток технологій, а й сприяє економічному відновленню країни.
Нова когорта стартапів отримує до 100 000 доларів фінансування, доступ до менторів Google і продуктів компанії, а також можливість залучити до 350 000 доларів у вигляді хмарних кредитів Google Cloud.
Хто увійшов до третьої когорти:
Серед обраних — проєкти зі штучного інтелекту, енергетики, медичних досліджень, освітніх технологій та кібербезпеки:
- Advizor — хмарне рішення для зменшення енергоспоживання у нерухомості.
- Assisterr — мовні моделі малого розміру.
- AVS — платформа для бухгалтерів.
- Beholder — ШІ для виявлення енергоресурсів.
- CheckEye — діагностика хронічних захворювань за допомогою ШІ.
- Chessed.me — шахові заняття для розвитку когнітивних навичок у дітей.
- ChordChord — інструмент для створення музики.
- Curify — оптимізація набору пацієнтів у клінічні дослідження.
- Datrics — аналітика в розмовному форматі на основі ШІ.
- Deeployalty — інтеграція лояльності у банківські застосунки.
- Deus Robotics — автоматизація складських процесів роботами.
- eKidz.eu — навчальний застосунок для дітей.
- Fintellect — фінансовий ШІ-копілот для сервісних компаній.
- Getpin — інструмент для керування онлайн-присутністю бізнесу.
- Haiqu — програмне забезпечення для квантових комп’ютерів.
- HIMERA — адаптивна система зв’язку в складних умовах.
- ITFin — єдина система управління бізнесом.
- Knowledgator — перетворення неструктурованих даних на знання.
- Mawi — моніторинг артеріального тиску.
- Mosqitter — рішення для боротьби з комахами.
- Nanit Robot — онлайн-академія робототехніки.
- Oboard.io — платформа управління цілями (OKR).
- OpenMinds — інструмент для протидії пропаганді та когнітивним загрозам.
- Ovul.AI — ШІ для відстеження гормонального фону.
- PromoRepublic — маркетинг для франшиз.
- UpLife — застосунок для підтримки психічного здоров’я.
- V-Art — ліцензування даних для брендів та ШІ.
- xTiles — візуальний робочий простір.
- Zibra AI — створення 3D-контенту та спецефектів.
- ZVOOK — платформа для акустичної діагностики.
Google for Startups Ukraine Support Fund має загальний обсяг у 10 мільйонів доларів і адмініструється найбільшим в Україні акселератором 1991.
Попередні учасники програми демонструють успішні результати. Зокрема, платформа Clearly з психічного здоров’я вийшла на міжнародні ринки, а LetsData у сфері кібербезпеки залучила 1,6 млн доларів інвестицій. У список 25 найперспективніших українських стартапів за версією Forbes Україна увійшли чотири проєкти з нової когорти — Assisterr, Beholder, Getpin і Haiqu.
Загалом фонд Google не лише підтримує бізнес-ідеї, а й допомагає технологічним лідерам України створювати майбутнє вже сьогодні — з амбіціями на глобальний успіх.
Окрім цього, Google за сприяння Міністерства цифрової трансформації України оголосила про відкриття додаткового Фонду підтримки Google для стартапів в Україні (Google for Startups Ukraine Support Fund) в розмірі 10 мільйонів доларів.