Google предоставит финансирование еще 30 украинским стартапам

Компания Google объявила третью волну украинских стартапов, которые получат поддержку в рамках Google for Startups Ukraine Support Fund. Еще 30 команд, работающих над технологическими прорывами в сферах искусственного интеллекта, квантовых вычислений, образования, здравоохранения и других, получат финансирование и менторскую помощь.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на блог Google.

Эта инициатива имеет стратегическое значение для Украины, ведь поддержка стартапов не только стимулирует развитие технологий, но способствует экономическому восстановлению страны.

Новая когорта стартапов получает до 100 000 долларов финансирования, доступ к менторам Google и продуктам компании, а также возможность привлечь до 350 000 долларов в виде облачных кредитов Google Cloud.

Кто вошел в третью когорту:

Среди избранных — проекты искусственного интеллекта, энергетики, медицинских исследований, образовательных технологий и кибербезопасности:

Advizor – облачное решение для уменьшения энергопотребления в недвижимости.

– облачное решение для уменьшения энергопотребления в недвижимости. Assisterr – языковые модели малого размера.

– языковые модели малого размера. AVS – платформа для бухгалтеров.

– платформа для бухгалтеров. Beholder – ИИ для обнаружения энергоресурсов.

– ИИ для обнаружения энергоресурсов. CheckEye – диагностика хронических заболеваний с помощью ИИ.

– диагностика хронических заболеваний с помощью ИИ. Chessed.me – шахматные занятия для развития когнитивных навыков у детей.

– шахматные занятия для развития когнитивных навыков у детей. ChordChord – инструмент для создания музыки.

– инструмент для создания музыки. Curify – оптимизация набора пациентов в клинические исследования.

– оптимизация набора пациентов в клинические исследования. Datrics – аналитика в разговорном формате на основе ИИ.

– аналитика в разговорном формате на основе ИИ. Deeployalty – интеграция лояльности в банковские приложения.

– интеграция лояльности в банковские приложения. Deus Robotics – автоматизация складских процессов работами.

– автоматизация складских процессов работами. eKidz.eu – учебное приложение для детей.

– учебное приложение для детей. Fintellect – финансовый ШИ-копилот для сервисных компаний.

– финансовый ШИ-копилот для сервисных компаний. Getpin – инструмент для управления онлайн-присутствием бизнеса.

– инструмент для управления онлайн-присутствием бизнеса. Haiqu – программное обеспечение для квантовых компьютеров.

– программное обеспечение для квантовых компьютеров. HIMERA – адаптивная система связи в сложных условиях.

– адаптивная система связи в сложных условиях. ITFin – единственная система управления бизнесом.

– единственная система управления бизнесом. Knowledgator – преобразование неструктурированных данных в знания.

– преобразование неструктурированных данных в знания. Mawi – мониторинг артериального давления.

– мониторинг артериального давления. Mosqitter – решение для борьбы с насекомыми.

– решение для борьбы с насекомыми. Nanit Robot – онлайн-академия робототехники.

– онлайн-академия робототехники. Oboard.io – платформа управления целями (OKR).

– платформа управления целями (OKR). OpenMinds – инструмент для противодействия пропаганде и когнитивным угрозам.

– инструмент для противодействия пропаганде и когнитивным угрозам. Ovul.AI – ИИ для отслеживания гормонального фона.

– ИИ для отслеживания гормонального фона. PromoRepublic — маркетинг для франшиз.

— маркетинг для франшиз. UpLife – приложение для поддержания психического здоровья.

– приложение для поддержания психического здоровья. V-Art – лицензирование данных для брендов и ИИ.

– лицензирование данных для брендов и ИИ. xTiles – визуальное рабочее пространство.

– визуальное рабочее пространство. Zibra AI – создание 3D-контента и спецэффектов.

– создание 3D-контента и спецэффектов. ZVOOK – платформа для акустической диагностики.

Google for Startups Ukraine Support Fund имеет общий объем в 10 миллионов долларов и администрируется крупнейшим в Украине акселератором 1991 года.

Предыдущие участники программы показывают успешные результаты. В частности, платформа Clearly по психическому здоровью вышла на международные рынки, а LetsData в сфере кибербезопасности привлекла 1,6 млн. долларов инвестиций. В список 25 самых перспективных украинских стартапов по версии Forbes Украина вошли четыре проекта из новой когорты — Assisterr, Beholder, Getpin и Haiqu.

Фонд Google не только поддерживает бизнес-идеи, но и помогает технологическим лидерам Украины создавать будущее уже сегодня — с амбициями на глобальный успех.

Кроме этого, Google при содействии Министерства цифровой трансформации Украины объявила о открытие дополнительного Фонда поддержки Google для стартапов в Украине (Google for Startups Ukraine Support Fund) в размере 10 миллионов долларов.