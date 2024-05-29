Google выделяет $100 тысяч для поддержки украинских стартапов

Компания Google объявила о запуске второго этапа Фонда поддержки для стартапов в Украине. Отобранные участники получат денежные гранты в $100 тысяч, а также менторскую помощь от экспертов Google и кредиты Google Cloud до $350 тысяч.

Об этом сообщило Министерство образования и науки Украины.

Инициатива направлена на помощь украинским предпринимателям в восстановлении экономики и бизнеса в условиях войны. Средства можно использовать на развитие стартапа, восстановление бизнеса или создание основного продукта.

Чтобы принять участие в программе, стартап должен быть зарегистрирован в Украине, иметь минимальный жизнеспособный продукт и подтвержденную бизнес-эффективность. Предпочтение будет отводиться проектам, применяющим искусственный интеллект для решения социальных проблем.

Регистрация для участия в Фонде поддержки Google продлится до 5 июня 2024 года. Победителей будут объявлять поэтапно в течение 2024-2025 годов.

Напомним, что первый этап программы поддержки стартапов был запущен Google в конце 2022 года на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Напомним, Google продолжает способствовать цифровой трансформации Украины путем реализации различных инициатив. Одной из ключевых является инициатива, предусматривающая предоставление 5000 ключей безопасности государственным служащим. Эти устройства заменяют обычные пароли физической проверкой, что значительно повышает безопасность аккаунтов.

Также Google при содействии Министерства цифровой трансформации Украины объявила об открытии дополнительного Фонда поддержки Google для стартапов в Украине (Google for Startups Ukraine Support Fund) в размере 10 миллионов долларов.