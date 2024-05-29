Google виділяє $100 тисяч для підтримки українських стартапів

Компанія Google оголосила про запуск другого етапу свого Фонду підтримки для стартапів в Україні. Відібрані учасники отримають грошові гранти в розмірі $100 тисяч, а також менторську допомогу від експертів Google та кредити Google Cloud до $350 тисяч.

Про це повідомило Міністерство освіти і науки України.

Ініціатива спрямована на допомогу українським підприємцям у відновленні економіки та бізнесу в умовах війни. Кошти можна буде використати на розвиток стартапу, відбудову бізнесу або створення основного продукту.

Щоб взяти участь у програмі, стартап має бути зареєстрованим в Україні, мати мінімально життєздатний продукт та підтверджену бізнес-ефективність. Перевага надаватиметься проєктам, які застосовують штучний інтелект для вирішення соціальних проблем.

Реєстрація для участі у Фонді підтримки Google триватиме до 5 червня 2024 року. Переможців оголошуватимуть поетапно протягом 2024-2025 років.

Нагадаємо, що перший етап цієї програми підтримки стартапів був запущений Google наприкінці 2022 року на тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Нагадаємо, Google продовжує сприяти цифровій трансформації України шляхом реалізації різноманітних ініціатив. Однією з ключових є ініціатива, що передбачає надання 5000 ключів безпеки державним службовцям. Ці пристрої замінюють звичайні паролі фізичною перевіркою, що значно підвищує безпеку облікових записів.

Окрім цього, Google за сприяння Міністерства цифрової трансформації України оголосила про відкриття додаткового Фонду підтримки Google для стартапів в Україні (Google for Startups Ukraine Support Fund) в розмірі 10 мільйонів доларів.