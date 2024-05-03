Google запускає другий етап Фонду підтримки українських стартапів на $10 мільйонів

Google за сприяння Міністерства цифрової трансформації України оголосила про відкриття додаткового Фонду підтримки Google для стартапів в Україні (Google for Startups Ukraine Support Fund) в розмірі $10 мільйонів.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Зараз топова світова компанія за сприяння Мінцифри розширює підтримку українських компаній і відкриває додатковий Фонд підтримки Google для стартапів в Україні (Google for Startups Ukraine Support Fund) у розмірі $10 мільйонів", - написав він.

Українські стартапи можуть подати заявки на гранти до $100 тисяч для розвитку бізнесу, відновлення операцій після війни або створення основного продукту. Продукти на базі штучного інтелекту матимуть пріоритет.

Хто має право подати заявку

Стартапи повинні мати реєстр в Україні

Має бути стадія після MVP з перевіреною тягою (продукт на ринку/ пілотні проекти/ ранні доходи)

Пріоритетом будуть компанії з місією соціального впливу

Засновники, які використовуватимуть нерозбавлену грошову винагороду для: Продовжити зростання/відновити бізнес-операції, на які вплинула війна Головний продукт для вирішення нових викликів і поточної кризи

Продовжити зростання/відновити бізнес-операції, на які вплинула війна

Головний продукт для вирішення нових викликів і поточної кризи

Заявки приймаються до 5 червня. Переможців нового фонду буде оголошено поетапно - у червні, вересні 2024 року та протягом 2025 року.

Раніше Google вже надав 58 українським стартапам $5 мільйонів у вигляді грантів та технічної підтримки. Нова ініціатива розширює допомогу місцевим інноваційним компаніям для посилення цифрової економіки України.

Нагадаємо, Google продовжує сприяти цифровій трансформації України шляхом реалізації різноманітних ініціатив. Однією з ключових є ініціатива, що передбачає надання 5000 ключів безпеки державним службовцям. Ці пристрої замінюють звичайні паролі фізичною перевіркою, що значно підвищує безпеку облікових записів.

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