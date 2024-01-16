Google надасть українським держслужбовцям 5 тисяч ключів безпеки для захисту даних

Google продовжує сприяти цифровій трансформації України шляхом реалізації різноманітних ініціатив. Однією з ключових є ініціатива, що передбачає надання 5000 ключів безпеки державним службовцям. Ці пристрої замінюють звичайні паролі фізичною перевіркою, що значно підвищує безпеку облікових записів.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

У повідомленні йдеться, що на Всесвітньому економічному форумі в Давосі Google представила візію для безпечної державної цифровизації. У компанії підтвердили, що у 2024 році буде продовжуватися підтримка кібербезпеки українського уряду, а також проводитимуться заходи щодо зміцнення онлайн-безпеки в Україні.

"Цифровий світ має великий потенціал для трансформації, але також несе значні ризики. Вразлива інфраструктура та застарілі методи автентифікації залишають дані чутливими до кібератак. Ця вразливість загрожує не лише критичним операціям, але й довірі з боку громадян та безпеці користувачів", - зазначають в Google.

Також Google запровадить програми навчання та тренінги, щоб допомогти українським урядовцям зрозуміти, як використати весь потенціал цих пристроїв. За допомогою навчальних матеріалів, інструкцій та тренінгів посадовці отримають знання та навички, необхідні для захисту своїх облікових записів.

Додамо, що в Давосі керівництво Google зустрілося з командою Мінцифри. Вони разом провели круглий стіл, щоб привернути увагу провідних експертів до України, продемонструвати новаторський підхід нашої країни до цифрової трансформації та прискорити інноваційну стратегію.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров нагадав, що Google продовжує послідовно підтримувати Україну. За його словами, компанія передала 50 тисяч ноутбуків для вчителів, виділила грант у $2 млн на перезапуск платформи Дія.Освіта й запустила безоплатні курси для українського бізнесу.

"Далі працюємо в напрямі хмарних технологій та кібербезпеки — це основа для підтримки цифрової інфраструктури. Також розповів представникам Google про наше бачення хмарної стратегії України. Глобальна ідея — запровадити принцип Cloud First — перенести основні процеси виробництва IT-серверів на "хмари". Партнери зацікавлені в співпраці за цим треком", - зазначив він.

Крім того, Google та український уряд співпрацюватимуть над спільними семінарами з кібербезпеки, щоб обмінюватися передовим досвідом та розробляти нові стратегії для захисту даних.

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