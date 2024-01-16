Google предоставит украинским госслужащим 5 тысяч ключей безопасности для защиты данных

Google продолжает способствовать цифровой трансформации Украины путём реализации разнообразных инициатив. Одной из ключевых является инициатива, предусматривающая предоставление 5000 ключей безопасности государственным служащим. Эти устройства заменяют обычные пароли физической проверкой, что значительно повышает безопасность учетных записей.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении говорится, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе Google представила визию для безопасной государственной цифровизации. В компании подтвердили, что в 2024 году будет продолжаться поддержка кибербезопасности украинского правительства, а также будут проводиться мероприятия по укреплению онлайн-безопасности в Украине.

"Цифровой мир имеет большой потенциал для трансформации, но также несет значительные риски. Уязвимая инфраструктура и устаревшие методы аутентификации оставляют данные чувствительными к кибератакам. Эта уязвимость чревата не только критическими операциями, но и доверием со стороны граждан и безопасности пользователей", - отмечают в Google.

Также Google внедрит программы обучения и тренинги, чтобы помочь украинским чиновникам понять, как использовать весь потенциал этих устройств. С помощью учебных материалов, инструкций и тренингов должностные лица получат знания и навыки, необходимые для защиты своих учетных записей.

Добавим, что в Давосе руководство Google встретилось с командой Минцифры. Они провели круглый стол, чтобы привлечь внимание ведущих экспертов к Украине, продемонстрировать новаторский подход нашей страны к цифровой трансформации и ускорить инновационную стратегию.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров напомнил, что Google продолжает последовательно поддерживать Украину. По его словам, компания передала 50 тысяч ноутбуков для учителей, выделила грант в $2 млн на перезапуск платформы Дія.Освіта и запустила бесплатные курсы для украинского бизнеса.

"Далее работаем в направлении облачных технологий и кибербезопасности - это основа для поддержки цифровой инфраструктуры. Также рассказал представителям Google о нашем видении облачной стратегии Украины. Глобальная идея - ввести принцип Cloud First - перенести основные процессы производства IT-серверов на "облака". Партнеры заинтересованы в сотрудничестве по этому треку", - отметил он.

Кроме того, Google и украинское правительство будут сотрудничать по совместным семинарам по кибербезопасности, чтобы обмениваться передовым опытом и разрабатывать новые стратегии для защиты данных.

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