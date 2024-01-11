Компанія Google оголосила про звільнення сотень співробітників: що послужило причиною

Компанія Google заявила у середу, 11 січня, що звільняє сотні співробітників у кількох командах. Це відбувається на фоні планового скорочення витрат та збільшення тиску від компаній Microsoft та OpenAI, які роблять ставку на впровадження технології штучного інтелекту.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Зазначається, що будуть звільнені сотні співробітників з підрозділу Voice Assistant, кілька сотень людей з команди апаратного забезпечення, що відповідає за Pixel, Nest і Fitbit, а також більшість співробітників з команди доповненої реальності (AR). Крім того, скорочення штату торкнеться і сотні посад у головній інженерній команді пошукового гіганта.

Наразі не повідомляється кількість співробітників, яких буде звільнено, оскільки неясно, скільки людей входять до складу всіх цих команд.

Як пише Bloomberg, у телефонних розмовах з інвесторами керівники Google пообіцяли ретельно проаналізувати свою діяльність, щоб визначити місця, де вони можуть скоротити витрати, та вивільнити ресурси для інвестування у свої найбільші пріоритети.

Працівники пошукового гіганта перебувають в напрузі із січня 2023 року, коли компанія Alphabet, якій належить Google, заявила про скорочення близько 12 000 робочих місць, що становить понад 6% загальної кількості її співробітників. Протягом 2023 року компанія продовжувала скорочувати витрати, включаючи звільнення в командах, які займаються підбором персоналу, картографічним додатком Waze і т. д.

Google і штучний інтелект

Нагадаємо, у грудні 2023 року Google запустив новий генеративний штучний інтелект "Gemini", який вперше працюватиме безпосередньо на мобільних телефонах. Це стало проривом у зусиллях технологічної компанії протистояти конкурентам, таким як OpenAI.

Дана модель вже інтегрована в чат-боті Google Bard і доступна у більш ніж 170 країнах, включаючи США, Азію та Африку. На початку 2024 року в компанії планують представити Bard Advanced, який надасть користувачам перший доступ до найбільш досконалих моделей та можливостей, починаючи з Gemini Ultra.

Крім того, Google веде перемовини про інвестування сотень мільйонів доларів у стартап із розробки чат-ботів зі штучним інтелектом Character.AI, який прагне залучити кошти для навчання своїх моделей і задоволення попиту користувачів.

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