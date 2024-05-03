Google запускает второй этап Фонда поддержки украинских стартапов на $10 миллионов

Google с содействием Министерства цифровой трансформации Украины объявила об открытии дополнительного Фонда поддержки Google для стартапов в Украине (Google for Startups Ukraine Support Fund) в размере $10 миллионов.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"В настоящий момент топовая мировая компания при содействии Минцифры расширяет поддержку украинских компаний и открывает дополнительный Фонд поддержки Google для стартапов в Украине (Google for Startups Ukraine Support Fund) в размере $10 миллионов", - написал он.

Украинские стартапы могут подать заявки на гранты до $100 тысяч для развития бизнеса, возобновления операций после войны или создания основного продукта. Продукты на базе искусственного интеллекта будут иметь приоритет.

Кто имеет право подать заявку

Стартапы должны иметь реестр в Украине

Должна быть стадия после MVP с проверенной тягой (продукт на рынке/ пилотные проекты/ ранние доходы)

Приоритетом будут компании с миссией социального влияния

Учредители, которые будут использовать неразбавленное денежное вознаграждение для: Продолжить рост/восстановить бизнес-операции, на которые повлияла война Главный продукт для разрешения новых вызовов и текущего кризиса

Продолжить рост/возобновить бизнес-операции, на которые повлияла война

Главный продукт для разрешения новых вызовов и текущего кризиса

Заявки принимаются до 5 июня. Победители нового фонда будут объявлены поэтапно - в июне, сентябре 2024 года и в течение 2025 года.

Ранее Google уже предоставил 58 украинских стартапам $5 миллионов в виде грантов и технической поддержки. Новая инициатива расширяет помощь местным инновационным компаниям по усилению цифровой экономики Украины.

Напомним, Google продолжает способствовать цифровой трансформации Украины путем реализации различных инициатив. Одной из ключевых является инициатива, предусматривающая предоставление 5000 ключей безопасности государственным служащим. Эти устройства заменяют обычные пароли физической проверкой, что значительно повышает безопасность аккаунтов.

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