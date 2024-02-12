Google направит €25 млн, чтобы европейцы научились пользоваться ИИ

Google пообещала выделить €25 млн, чтобы помочь людям в Европе научиться использовать искусственный интеллект.

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Об этом сообщает агентство Reuters.

В компании заявили, что открыли прием заявок для социальных предприятий и некоммерческих организаций, которые могут помочь охватить тех, кто, скорее всего, получит выгоду от обучения.

По сообщению Reuters, Google также запустит серию уроков для поддержки компаний, использующих ИИ для масштабирования. Кроме того, онлайн-курсы по обучению ИИ были расширены до 18 языков.

"Исследования показывают, что преимущества ИИ могут усугубить существующее неравенство - особенно с точки зрения экономической безопасности и занятости", - сказал Адриан Браун, исполнительный директор Центра общественного влияния, руководящий некоммерческой схемой вместе с Google.

Он добавил, что новая программа поможет людям по всей Европе развивать свои знания, навыки и уверенность в области ИИ, гарантируя, что никто не останется позади.

Как сообщало Reuters, в январе Google объявила, что инвестирует $1 млрд в строительство центра обработки данных недалеко от Лондона, чтобы удовлетворить растущий спрос на интернет-услуги в регионе.

Дата-центр, расположенный на участке площадью 13 гектаров, купленном Google в 2020 году, будет расположен в городе Уолтем-Кросс, примерно в 24,14 км к северу от центра Лондона.

Как в мире меняется заинтересованность инвесторов в ИИ

Как рассказал Investment Director в Horizon Capital Денис Сычков во время мероприятия IT Meets, которое состоялось в Киеве в начале февраля, за последние годы значительно увеличилось инвестирование в проекты, реализуемые с использованием искусственного интеллекта.

В частности, по его словам, с 2020 года объем частных инвестиций удвоился. Ожидается, что объемы инвестирования в проекты с привлечением ИИ удвоятся к 2025 году.

Сычков отмечает, что инвесторы готовы вкладывать средства в развитие искусственного интеллекта, поскольку в будущем такие разработки приведут к значительному росту производительности людей и улучшению качества жизни, а это потенциальный источник доходов для инвесторов. При этом, по оценкам аналитиков Goldman Sachs, в долгосрочном горизонте инвестиции в ИИ будут превышать 2% ВВП США.

Мария Шевчук из Ассоциации IT Ukraine среди топ-3 технологий, которые будут активно развиваться в течение ближайших 10 лет, выделила ИИ. По ее словам, использование AI в автономных автомобилях, медицине, финансах, маркетинге, образовании будет расти, поэтому инвесторам интересно вкладываться в эту технологию. Уже сейчас Alibaba, Meta, Google инвестируют в развитие AI. Как пример, в конце октября компания Google заявила об инвестировании до $2 млрд в компанию Anthropic, которая развивает AI и организована бывшими сотрудниками OpenAI, создавшими GPT Chat.

Фото: ua.depositphotos.com