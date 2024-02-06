"IT-предприниматели должны строить стрессоустойчивый бизнес", - Денис Сычков, Horizon Capital

Во время IT Meets, организованного Львовским ИТ кластером, автор Delo.ua пообщалась с Investment Director в Horizon Capital Денисом Сычковым. Публикуем самое интересное из нашего блиц-интервью.

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Денис, вы анализируете рынок, отслеживаете рост стартапов и компаний. По вашему мнению, в каких направлениях технологии искусственного интеллекта (ИИ) будут расти?

- Мы действительно смотрим очень широко, поскольку не являемся исключительно инвестором в ИИ. Мы инвестируем в технологические компании из Украины. Поэтому видим разные направления, которые могут быстро расти.

Наш текущий портфель разнообразен. Здесь могут быть как сервисные, так и продуктовые компании, строящие эффективный бизнес. Для нас важна не столько сама технология, применяемая компанией, сколько ее бизнес-модель, эффективно ли она реализуется, каким будет практическое применение продукта или услуги.

В общем, считаю, что ИИ может успешно применяться во всех направлениях, где есть много данных. Также он может оказаться полезным в креативных индустриях для автоматизации работы и визуализации информации. Кроме того, искусственный интеллект становится полезным в таких секторах как здравоохранение, финансовый сектор и т.д.

Сейчас глобальная экономика находится в рецессии, поэтому денег становится меньше. К примеру, видим, как в начале 2024 года техногиганты продолжают активно сокращать людей. Рецессия влияет и на уменьшение инвестиций, в том числе и для украинских стартапов. Так что интересно услышать ваши советы: как нашим айти-предпринимателям заинтересовать инвесторов в сложные времена?

– Кстати, я не уверен, что денег становится меньше. В 2023 году сокращение команд в глобальных технокомпаниях происходило потому, что корпорации набрали слишком много специалистов в 2022 году. Считаю, что это сглаживание пика, наблюдавшегося после ковида. То есть, идет нормализация ситуации.

Но если смотреть на количество работников в ведущих технологических компаниях, то их команды растут по отношению к 2019 году. То есть, в общем-то идет положительный тренд.

Сейчас индексы Nasdaq, Dow Jones находятся на исторических максимумах, во многом благодаря росту технологических гигантов, сделавших большие инвестиции в искусственный интеллект. Эти компании на слуху – Nvidia, Microsoft и т.д.

Относительно того, где искать инвестиции стартапам. Если бы я был ИТ-предпринимателем, пытался бы строить устойчивый и долгосрочный бизнес, а также не делал слишком больших акцентов на текущих трендах. Важно, чтобы бизнес-модель была устойчивой и стрессоустойчивой, потому что в мире постоянно происходят какие-то кризисные явления. То есть, владельцы компаний должны понять, в чем их экспертиза и как ее можно применить на массовом рынке. Также для инвесторов важны финансовые результаты, устойчивый рост, социальная ответственность.

Investment Director в Horizon Capital Денис Сычков. Источник: Львовский ИТ кластер

Как после 24 февраля Horizon Capital сменил подходы в инвестировании? Какие компании ищете? Какие секторы интересуют? Какова ваша инвестиционная политика в 2024 году?

– Сейчас наша инвестиционная политика похожа на подходы в 2023 году. Мы ищем быстрорастущие технологические компании. Для нас важны такие же факторы, как создание рабочих мест и R&D центров. Мы рассматриваем инвестиции в сервисные и продуктовые компании.

Ищем технологических лидеров – компании, которые уже являются звездами или достигнут таких высот на горизонте 3-5 лет. Такими компаниями точно являются Preply, GoIT, Viseven, которые мы проинвестировали в 2023 году. Сейчас активно работаем еще над несколькими соглашениями. Так что в Украине есть такие компании, которые могут быть глобально конкурентными.

Наш опыт инвестиций в такие компании как Ajax, Genesis, Intellias показал, что даже в условиях полномасштабной войны реально расти и строить продукт мирового уровня.

Вы многое общаетесь с иностранными инвесторами. Они с вами могут консультироваться о возможности инвестирования в украинский бизнес. Но для многих препятствием становятся риски, связанные с полномасштабной войной. Как иностранные инвесторы оценивают инвестиционный климат в Украине?

– Думаю, что цифры говорят сами за себя. Мы начали фандрейзинг нового фонда (Horizon Capital Growth Fund IV – прим. ред.) уже после полномасштабного вторжения. Тогда смогли привлечь значительное количество ведущих западных инвесторов.

Конечно, инвесторы всегда смотрят на риски – в Украине, США. У нас есть специфика безопасности, вызванная полномасштабным вторжением. Но несмотря на это, мы видим большую веру в то, что украинские проекты будут успешными.

Думаю, что наш новый фонд является примером того, что западные инвесторы готовы инвестировать в украинский бизнес. Так что мы продолжаем инвестировать.