"IT-підприємці мають будувати стресостійкий бізнес", - Денис Сичков, Horizon Capital

Під час IT Meets, який організував Львівський ІТ кластер, авторка Delo.ua поспілкувалася з Investment Director у Horizon Capital Денисом Сичковим. Публікуємо найцікавіше з нашого бліц-інтерв’ю.

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Денисе, ви аналізуєте ринок, відслідковуєте зростання стартапів та компаній. На вашу думку, в яких напрямках технології штучного інтелекту (ШІ) будуть зростати?

- Ми дійсно дивимось дуже широко, оскільки не є виключно інвестором в ШІ. Ми інвестуємо в технологічні компанії родом з України. Тому бачимо різні напрямки, які можуть швидко зростати.

Наш поточний портфель різноманітний. Тут можуть бути як сервісні, так і продуктові компанії, що вибудовують ефективний бізнес. Для нас важлива не стільки сама технологія, що застосовує компанія, скільки її бізнес-модель, чи ефективно вона реалізовується, яким буде практичне застосування продукту або послуги.

Загалом вважаю, що ШІ може успішно застосовуватися в усіх напрямках, де є багато даних. Також він може бути корисним в креативних індустріях для автоматизації роботи та візуалізації інформації. Окрім того, штучний інтелект стає корисним в таких секторах, як охорона здоров’я, фінансовий сектор та ін.

Зараз глобальна економіка знаходиться в рецесії, тож грошей стає менше. Наприклад, бачимо, як на початку 2024 року техногіганти продовжують активно скорочувати людей. Рецесія впливає й на зменшення інвестицій, в тому числі, й для українських стартапів. Тож цікаво почути ваші поради: як нашим айті-підприємцям зацікавити інвесторів в складні часи?

- До речі, я не впевнений, що грошей стає менше. У 2023 році скорочення команд в глобальних технокомпаніях відбувалось тому, що корпорації набрали забагато фахівців у 2022 році. Вважаю, що це згладження піку, який спостерігався після ковіду. Тобто, йде нормалізація ситуації.

Але якщо дивитися на кількість працівників у провідних технологічних компаніях, то їх команди зростають відносно 2019 року. Тобто, загалом йде позитивний тренд.

Зараз індекси Nasdaq, Dow Jones знаходяться на історичних максимумах, багато в чому завдяки зростанню технологічних гігантів, які зробили великі інвестиції у штучний інтелект. Ці компанії на слуху – Nvidia, Microsoft та ін.

Щодо того, де шукати інвестиції стартапам. Якщо б я був ІТ-підприємцем, намагався б будувати сталий та довгостроковий бізнес, а також не робив би занадто великих акцентів на поточних трендах. Важливо, щоб бізнес-модель була сталою та стресостійкою, бо у світі постійно відбуваються якісь кризові явища. Тобто, власники компаній мають зрозуміти, в чому полягає їх експертиза та як її можна застосувати на масовому ринку. Також для інвесторів важливі фінансові результати, стале зростання, соціальна відповідальність.

Investment Director у Horizon Capital Денис Сичков. Джерело: Львівський ІТ кластер

Як після 24 лютого Horizon Capital змінив підходи в інвестуванні? Які компанії шукаєте? Які сектори цікавлять? Якою є ваша інвестиційна політика у 2024 році?

- Зараз наша інвестиційна політика схожа на підходи у 2023 році. Ми шукаємо швидкозростаючі технологічні компанії. Для нас важливі таки фактори, як створення робочих місць і R&D центрів. Ми розглядаємо інвестиції у сервісні та продуктові компанії.

Шукаємо технологічних лідерів - компанії, які вже є зірками чи досягнуть таких висот на горизонті 3-5 років. Такими компаніями точно є Preply, GoIT, Viseven, в які ми проінвестували у 2023 році. Зараз активно працюємо ще над декількома угодами. Тож в Україні є такі компанії, що можуть бути глобально конкурентними.

Наш досвід інвестицій у такі компанії, як Ajax, Genesis, Intellias показав, що навіть в умовах повномасштабної війни реально зростати та будувати продукт світового рівня.

Ви багато спілкуєтеся з іноземними інвесторами. Вони з вами можуть консультуватися щодо можливості інвестування в українські бізнес. Але для багатьох перешкодою стають ризики, пов’язані із повномасштабною війною. Як наразі іноземні інвестори оцінюють інвестиційний клімат в Україні?

- Думаю, що цифри говорять самі за себе. Ми почали фандрейзинг нового фонду (Horizon Capital Growth Fund IV – прім. Ред.) вже після повномасштабного вторгнення. Тоді змогли залучити суттєву кількість провідних західних інвесторів.

Звісно, інвестори завжди дивляться на ризики - в Україні, США. В нас є специфіка безпеки, яка викликана повномасштабним вторгненням. Але, незважаючи на це, ми бачимо велику віру в те, що українські проекти будуть успішними.

Думаю, що наш новий фонд є якраз прикладом того, що західні інвестори готові інвестувати в український бізнес. Тож ми продовжуємо інвестувати.