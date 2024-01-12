Цьогоріч ВВП може зрости на 4,6%, а інвестиції на 29,6% - Мінекономіки

Прогнози Міністерства економіки на 2024 рік передбачають зростання ВВП на 4,6%, а інвестиції у 2024 році порівняно із 2023 роком зростуть на 29,6%, що стане найбільш значимим внеском у загальне зростання ВВП.

Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністр України та міністр економіки України Юлія Свириденко.

Передбачається також поступове відновлення внутрішнього виробництва, що відповідає в першу чергу потребам інвестиційного попиту. Зростання обсягів експорту товарів та послуг у 2024 році очікується на рівні 9,0%, тоді як імпорту товарів та послуг прогнозується збільшення на 5,9%.

За її словами, процес прогнозування відбувається в режимі реального часу і в умовах високої невизначеності, проте динаміка та зміни у структурі ВВП свідчать про перебудову економіки та її адаптацію до умов війни.

На сьогодні українська економіка відзначається тенденцією до перетворення в економіку воєнного часу, що виявляється як у якісних змінах, відображених у структурних перетвореннях, так і у кількісних змінах, свідчать про адаптацію бізнесу та перехід до фази відновлювального зростання. За підсумками 2023 року Мінекономіки розраховує зростання ВВП на рівні 5%.

Зазначається, що за 9 місяців 2023 року питома вага доданої вартості державного управління у ВВП збільшилася на 15 відсоткових пунктів, склавши 21,2%, порівняно з 6,2% у 2021 році.

Крім того, в економіці воєнного часу основним пріоритетом є інвестування у оборонно-промисловий комплекс та відновлення зруйнованої інфраструктури. Питома вага валового нагромадження основного капіталу у ВВП за період порівняння зросла на майже 4 відсоткових пункти, досягнувши 17,1%, переважно за рахунок бюджетного фінансування.

Додамо, в оновленому огляді глобальних економічних перспектив, Світовий банк передбачив сповільнення відновлення валового внутрішнього продукту України до 3,2% у 2024 році.

У звіті банку зазначається, що перспективи України залишаються невизначеними. Прогнозується, що зростання складе 3,2% у 2024 році і 6,5% у 2025 році. Очікується, що активні воєнні дії триватимуть протягом 2024 року, при цьому базові та одноразові фактори, включаючи врожай сільськогосподарських культур, призведуть до ослаблення.