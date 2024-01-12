В этом году ВВП может вырасти на 4,6%, а инвестиции на 29,6% – Минэкономики

Прогнозы Министерства экономики на 2024 год предполагают рост ВВП на 4,6%, а инвестиции в 2024 году по сравнению с 2023 годом вырастут на 29,6%, что станет наиболее значимым вкладом в общий рост ВВП.

Об этом сообщила первый вице-премьер-министр Украины и министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Предполагается также постепенное восстановление внутреннего производства, отвечающее в первую очередь потребностям инвестиционного спроса. Рост объемов экспорта товаров и услуг в 2024 году ожидается на уровне 9,0%, тогда как импорт товаров и услуг прогнозируется увеличение на 5,9%.

По ее словам, процесс прогнозирования происходит в режиме реального времени и в условиях высокой неопределенности, однако динамика и изменения в структуре ВВП свидетельствуют о перестройке экономики и ее адаптации к условиям войны.

Сегодня украинская экономика отмечается тенденцией к превращению в экономику военного времени, проявляющейся как в качественных изменениях, отраженных в структурных преобразованиях, так и в количественных изменениях, свидетельствуют об адаптации бизнеса и переходе к фазе восстановительного роста. По итогам 2023 г. Минэкономики рассчитывает рост ВВП на уровне 5%.

Отмечается, что за 9 месяцев 2023 года удельный вес добавленной стоимости государственного управления в ВВП увеличился на 15 процентных пунктов, составив 21,2% по сравнению с 6,2% в 2021 году.

Кроме того, в экономике военного времени основным приоритетом является инвестирование в оборонно-промышленный комплекс и восстановление разрушенной инфраструктуры. Удельный вес валового накопления основного капитала в ВВП за период сравнения вырос почти на 4 процентных пункта, достигнув 17,1%, преимущественно за счет бюджетного финансирования.

В обновленном обзоре глобальных экономических перспектив, Всемирный банк предусмотрел замедление восстановления валового внутреннего продукта Украины до 3,2% в 2024 году.

В отчете банка отмечается, что перспективы Украины остаются неопределенными. Прогнозируется, что рост составит 3,2% в 2024 году и 6,5% – в 2025 году. Ожидается, что активные военные действия будут продолжаться в 2024 году, при этом базовые и разовые факторы, включая урожай сельскохозяйственных культур, приведут к ослаблению.