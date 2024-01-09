В этом году Всемирный банк прогнозирует замедление роста ВВП Украины до 3,2%

В обновленном обзоре глобальных экономических перспектив, Всемирный банк улучшил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины на 2023 год до 4,8% по сравнению с предыдущей оценкой 2% за полгода раньше, но предусмотрел замедление его восстановления до 3,2% в 2024 году.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

В отчете банка отмечается, что перспективы Украины остаются неопределенными. Прогнозируется, что рост составит 3,2% в 2024 году и 6,5% – в 2025 году. Ожидается, что активные военные действия будут продолжаться в 2024 году, при этом базовые и разовые факторы, включая урожай сельскохозяйственных культур, приведут к ослаблению.

Некоторое облегчение неопределенности в 2025 году будет способствовать возобновлению экспорта и постепенному увеличению инвестиций в реконструкцию.

Наблюдая за регионом Европы и Центральной Азии в целом, банк предусматривает, что рост останется ниже пандемии, что отражает длительные последствия пандемии и вторжения России в Украину. Предполагается, что рост составит 2,4% в 2023 году по сравнению с 2,7% в 2022 году, 1,2% в 2022 году и 7,1% в 2021 году.

Банк также указал, что, несмотря на положительное развитие в 2022 году, реальный ВВП остается примерно на 30% ниже по сравнению с периодом до полномасштабного вторжения РФ. Рост экономики способствовал улучшению доступа к электроэнергии, повышению урожая и дополнительным государственным расходам, однако это также привело к увеличению бюджетного дефицита и дефицита текущего счета.

В целом банк определяет неоднозначные перспективы Украины, учитывая влияние военных событий и экономические вызовы, с которыми страна сталкивается.

Прогнозы Национального банка Украины

Нацбанк Украины в Инфляционном отчете предполагал, что в 2024 году реальный ВВП вырастет на 3,6%. Этому будет способствовать не только адаптивность украинского бизнеса, но и сохранение бюджетной поддержки.

По оценкам НБУ, весомый вклад в дальнейший экономический рост будет иметь полноценное открытие черноморских портов. Это будет стимулировать более интенсивное восстановление производственных мощностей предприятий металлургии и наращивание производства в сельском хозяйстве.

В 2025 году, при условии уменьшения рисков безопасности, которое является основным предположением этого прогноза НБУ, ожидается рост ВВП до 6%. Рост ВВП также будет сопровождаться постепенным возвратом мигрантов из-за рубежа, отладкой логистики и производства, восстановлением поврежденной инфраструктуры.