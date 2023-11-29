Госдолг Украины в этом году может превысить 5 трлн гривен и составить 90% ВВП - Гетманцев

По данным Министерства финансов, на 31 октября текущего года, государственный и гарантированный государством долг Украины составил 4 958,4 млрд гривен или 136,4 млрд долларов в валютном эквиваленте. Уже в следующем месяце госдолг вероятно превысит отметку в 5 трлн гривен, увеличившись с начала войны на 2,3 трлн. грн, что примерно составит 90% ВВП.

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Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Украины Даниил Гетманцев, пишет "Интерфакс-Украина".

Поскольку долговая нагрузка остается значительной, в октябре отмечается дальнейший рост госдолга. За этот месяц внутренний долг увеличился на 2,1% или 32,2 млрд гривен, тогда как внешний долг вырос на 1,2% или 39,6 млрд гривен. Прирост госдолга обусловили привлечение очередного транша макрофинансовой помощи от ЕС и из-за высоких ставок привлечения ОВГЗ (военных облигаций), которые увеличивают расходы на обслуживание госдолга.

"В широком понимании дефицит покрывается за счет ОВГЗ, грантов от США и льготных кредитов/гарантий от ЕС, правительств дружественных стран, МФО. Несмотря на их льготный характер (например, отсутствие процентов за пользование макрофинансовой помощью ЕС) это все же заимствования, которые ложатся в тягость на государственный долг

С 28 февраля 2022 года государственный долг вырос в гривневом эквиваленте на 81,6%, или 2 228,3 млрд гривен, в валютном эквиваленте - на 46,1%, или 43 млрд долларов.

По словам Гетманцева, основной прирост госдолга с начала войны связан с внешними заимствованиями. Сейчас внешний госдолг составляет 68% по сравнению с 60,9% до начала полномасштабной войны.

Расходы на обслуживание государственного долга влияют на бюджет – в январе-октябре составили 187,5 млрд гривен, что составляет 8% всех расходов общего фонда. Это повышение по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Отметим, что Международный валютный фонд (МВФ) предусматривает, что общий государственный долг Украины в текущем году вырастет до 88,1% от валового внутреннего продукта (ВВП) страны. В частности, МВФ прогнозирует, что общий государственный долг Украины будет расти и дальше, достигнув 98,6% в следующем году, и достигнув пикового уровня в 100,7% в 2025 году.

Напомним, по состоянию на 20 апреля государственный и гарантированный государством долг вырос на 13,4 миллиарда долларов до 78,5% ВВП по состоянию на конец 2022 года. При этом в 2021 году он составил 48,9%.