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Рост ВВП Украины в октябре составил 10,5%
Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в октябре этого года составил 10,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что свидетельствует о положительной динамике. В сентябре этот показатель составил 9,1%.
Об этом сообщило Министерство экономики.
Согласно сообщению, за период январь-октябрь 2023 года рост экономики оценивается на уровне 5,5% по сравнению с соответствующим периодом в прошлом году.
Среди факторов, способствовавших положительному росту Минэкономики называет высокую урожайность и благоприятные погодные условия, а также стабильную ситуацию в энергетике и работу временного коридора в портах Большой Одессы.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Министр экономики Юлия Свириденко уточнила, что в октябре наиболее положительный вклад в ВВП имела сфера услуг, в частности, сфера государственного управления и обороны, финансирование которой является приоритетным во время войны. На втором месте по влиянию роста экономики оказалась производственная сфера, которая хоть и понесла существенные убытки и разрушения.
Она отметила, что постепенное обновление темпов производства происходит в промышленности.
По словам Свириденко, сдерживающими факторами роста экономики есть значительные разрушения инфраструктуры и основных фондов, ограничение экспортной логистики, медленное восстановление рынка труда, отсутствие достаточного собственного капитала и доступных кредитных средств.
Минэкономики добавляет, что рост ВВП за девять месяцев этого года составил 5,3%.
15 ноября Еврокомиссия также значительно улучшила прогноз экономики Украины. По ее оценкам, рост валового внутреннего продукта Украины в 2023 году может составить 4,8%. Здесь отметили, что экономика Украины продемонстрировала "выдающуюся устойчивость", несмотря на огромные вызовы, вызванные российской агрессивной войной.
Добавим, что в Международном валютном фонде указывалось, что рост ВВП Украины в 2023-м составит 3%.
При этом Национальный банк Украины в инфляционном отчете за октябрь прогнозировал +4,9% и указывал на то, что позитивная динамика обусловлена адаптацией украинского бизнеса и населения к войне, увеличением урожая, расширением экспортных путей, увеличенными объемами бюджетной поддержки и внедрением евроинтеграционных реформ.
Источник фото: ua.depositphotos.com