Повлияли евроинтеграция и высокая урожайность: НБУ улучшил прогноз по ВВП

Национальный банк Украины улучшил оценку роста реального ВВП на 4,9%. Положительная динамика обусловлена адаптацией украинского бизнеса и населения к войне, увеличением урожая, расширением экспортных путей, увеличенными объемами бюджетной поддержки и внедрением евроинтеграционных реформ.

Об этом говорится в инфляционном отчете Нацбанка за октябрь.

По данным НБУ, главным фактором, повлиявшим на улучшение динамики, были рекордно высокие урожаи основных культур благодаря чрезвычайно благоприятным погодным условиям. Урожайность ранних зерновых культур не только превысила показатели в прошлом году, но и рекордный урожай 2021 года.

"Прямой положительный вклад высших урожаев в ВВП в текущем году оценен в 1.3 п.п. Благодаря благоприятной погоде урожай собирался более быстрыми темпами, чем в прошлом, что обусловило высокие темпы роста сельского хозяйства в ІІІ квартале", - говорится в отчете.

Скриншот из инфляционного отчета НБУ

Однако из-за уменьшения отечественных производственных мощностей в результате разрушений и повреждений в условиях значительных потребностей в сфере обороны и безопасности значительная часть восстановления потребительского и инвестиционного спроса покрывается импортом. В результате этого чистый вклад экспорта в рост реального ВВП в третьем квартале 2023 года, по оценкам, стал отрицательным и останется таковым в течение всего года, отметили в НБУ.

Прогнозы на следующие годы

Прогнозы для 2024 и 2025 годов остаются почти неизменными, даже при учете более длительной продолжительности рисков безопасности. Несмотря на негативные последствия войны, в следующем году рост экономики будет продолжаться.

Ожидается, что в 2024 году рост ВВП будет наблюдаться на уровне 3,6% благодаря поддержке государства и расширению альтернативных логистических маршрутов.

Весомый вклад в дальнейший экономический рост будет иметь полноценное открытие черноморских портов. Это будет стимулировать более интенсивное восстановление производственных мощностей предприятий металлургии и наращивание производства в сельском хозяйстве.

Скриншот из инфляционного отчета НБУ

Однако после завершения конфликта, восстановление уничтоженной инфраструктуры и производственных мощностей предприятий потребует значительных инвестиций как со стороны частных компаний, так и государства.

Отмечается, что дальнейшие государственные инвестиции в усиление и поддержку оборонного потенциала страны остаются важными даже после снижения рисков безопасности. Ожидается, что инвестиции вырастут почти на 19% в 2025 году, что создаст основу для дальнейшего ускоренного роста.

В 2025 году, по данным НБУ, экономический рост ускорится до 6% вследствие снижения рисков безопасности, оживления потребительского и инвестиционного спроса.

В отчете отмечается, что рост ВВП также будет сопровождаться постепенным возвращением мигрантов из-за рубежа, отладкой логистики и производства, восстановлением поврежденной инфраструктуры.

Влияние евроинтеграционных процессов

Согласно отчету, весомым фактором, влияющим на рост ВВП, станет активизация процессов евроинтеграции. В то же время, к концу 2025 года, вследствие масштабности потерь, потенциальный ВВП не достигнет уровня до полномасштабной войны.

Однако, если будет реализован обширный план восстановления с участием международных инвесторов, что пока не предусмотрено в базовом сценарии прогноза, рост потенциального ВВП значительно ускорится.

В то же время, несмотря на восстановление экономики, разрыв в ВВП в течение длительного периода будет оставаться отрицательным из-за вызовов в логистике, в частности, ориентированной на экспорт, слабость рынка труда, сниженную инвестиционную активность и ограниченный потребительский спрос.

Как прогнозирует Всемирный банк, экономика Украины в этом году вырастет примерно на 3,5 процента после 25% сокращения в прошлом году. Такой рост обусловлен увеличением внутренних издержек и постоянным потоком иностранной финансовой помощи.