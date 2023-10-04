Экономика адаптируется. МВФ прогнозирует рост украинского ВВП на 3% в 2023 году

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2023 году составит 3%. Об этом заявил заместитель главы миссии МВФ в Украине Натан Эпштейн, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы все еще находимся в процессе обновления нашей оценки экономического производства на этот и следующий год, но мы видим, что рост, вероятнее всего, завершится в этом году на уровне 3%", – отметил он.

По словам Эпштейна, основным фактором роста показателя является внутренний спрос и частное потребление, в то время как экспорт слаб, и недавнее прекращение работы зернового коридора ему не способствует.

"Но экономика, безусловно, адаптируется. Она демонстрирует отличную устойчивость, и мы ожидаем, что в следующем году рост будет продолжаться", – высказался замглавы миссии МВФ.

Он добавил, что Фонд пока придерживается базового сценария, согласно которому война завершится в середине 2024 года. С учетом ожидаемых затруднений предстоящей зимы речь идет об умеренных темпах роста экономики.

ВВП Украины: оценки МВФ, НБУ и Минэкономики

По итогам 2022 года ВВП Украины в 2022 году упал на 29,2%, сообщали в Министерстве экономики.

Международный валютный фонд при утверждении Программы расширенного финансирования (EFF) в марте текущего года ожидал, что диапазон роста показателя в 2023 году составит от -3 до +1%.

Однако позже в Фонде заявили, что фиксируют чрезвычайную устойчивость украинской экономики на фоне вызовов войны и энергетического кризиса и повысили прогноз роста на уровень от 1% до 3%.

Национальный банк Украины в инфляционном отчете за июль 2023 года отмечал, что рост реального ВВП в 2023 году составит 2,9%.

В свою очередь министр экономики Украины Юлия Свириденко в начале сентября сказала, что ее ведомство прогнозирует рост ВВП на около 4%. При этом она указывала, что в среднесрочной перспективе можно ожидать роста экономики на уровне 3,5% в 2024 году и 6,8% в 2025 году.