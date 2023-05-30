МВФ спрогнозировал рост ВВП Украины уже в 2023 году

Международный валютный фонд фиксирует “чрезвычайную устойчивость” украинской экономики на фоне вызовов войны и энергетического кризиса. Оценив все риски, МВФ пришел к выводу, что ВВП Украины может вырасти в 2023 году после падения на 30% в 2022 году.

Об этом говорится в пресс-релизе МВФ.

Аналитики МВФ повысили рост реального ВВП Украины на 2023 год до диапазона от 1% до 3%, в то же время при утверждении программы EFF в марте этот диапазон составлял от -3% до +1%.

Улучшение прогноза аргументируется тем, что экономическая активность в первом квартале резко возросла, поскольку энергетическая система быстро восстанавливалась после атак на критическую инфраструктуру, валютные рынки стабилизировались, а инфляция начала замедляться.

"Ожидается более сильное восстановление, поскольку экономика постепенно адаптируется к условиям войны", - подытожили в МВФ.

В то же время, НБУ ожидает, что в 2023 году реальный ВВП Украины вырастет на 2%, а инфляция в стране замедлится до 14,8%. Более быстрому восстановлению экономики препятствуют боевые действия, отпугивающие инвесторов, а также логистические ограничения для экспорта и слабые темпы возвращения вынужденных мигрантов из-за границы.

В настоящее время прямые потери материальных активов и инфраструктуры Украины из-за полномасштабного вторжения ВС РФ оцениваются почти в $140 миллиардов – это 2/3 от довоенного ВВП.

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