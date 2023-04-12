В МВФ спрогнозировали курс доллара к гривне на 2023 год

В Международном валютном фонде прогнозируют, что средний официальный курс американской валюты в 2023 году составит 40,7 гривен за доллар.

Эта цифра выше текущего фиксированного курса НБУ, который установлен на уровне 36,6 гривен, но ниже бюджетного прогноза, сообщает "РБК-Украина" руководствуясь данными World Economic Outlook.

Прогнозируется, что номинальный ВВП Украины будет составлять в 2023 году 6050 млрд гривен, долларовый ВВП – 148,7 млрд долларов. Таким образом, фонд исходит из расчетов, что средний курс будет составлять 40,7 гривен за доллар.

Фонд прогнозирует, что реальный ВВП Украины в 2023 году упадет еще на 3% после того, как в 2022 году он уже снизился на 30,3%.

Что касается инфляции, то она в течение 2023 замедлится до 20,0% после 26,6% в 2022 году.

По прогнозу МВФ, безработица сократится до 20,9% по сравнению с 24,5% в 2022 году.

В течение февраля-марта экономическая активность в Украине начала возобновляться, и ситуация на валютном рынке также улучшается. Если в июне прошлого года разница между официальным и наличным курсом гривни к доллару достигала 28,5%, то в последние недели она находилась в диапазоне 2 – 4%.

В среду, 12 апреля, курс гривны к евро существенно ослаб, в то время как к доллару снизился только курс продажи. К 10:30 курс доллара на "черном рынке" составлял 37,56 - 37,68 грн, а во вторник, 11 апреля, курс колебался между 37,53 - 37,87 грн. Курсовый спрэд существенно увеличился, так что приобрести валюту стало дороже.