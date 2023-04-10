Разница между официальным и наличным курсом гривны к доллару уменьшилась до 2 – 4%

В течение февраля-марта экономическая активность в Украине начала возобновляться после приостановки этого процесса в конце 2022 года. Этому поспособствовала и стабилизация в энергосистеме страны, которая позволила предпринимателям снова нормально работать.

О состоянии экономики и валютного рынка рассказал заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук во время встречи с представителями Немецко-Украинской промышленно-торговой палаты.

По его словам, о возобновлении экономической активности свидетельствуют следующие факторы:

улучшение ожиданий бизнеса – индекс деловой активности почти не достиг равновесного уровня;

рост количества и товарооборота кафе и ресторанов;

увеличение среднесуточного производства в некоторых отраслях металлургии, в частности, изготовление стали и чугуна.

Ситуация на валютном рынке также улучшается. Если в июне прошлого года разница между официальным и наличным курсом гривни к доллару достигала 28,5%, то в последние недели она находилась в диапазоне 2 – 4%.

Валютный рынок стабилизировался благодаря ритмическому поступлению международной помощи, дальнейшему приспособлению экономики к условиям войны и продлению "зернового соглашения", калибровке Национальным банком валютных ограничений, последовательной монетарной политике НБУ, направленной на увеличение привлекательности гривневых активов.

Кроме того, для стабилизации валютного рынка НБУ ввел инструменты снижения спроса и увеличения предложения в наличном сегменте валютного рынка. В их числе депозит с безналичной покупкой валюты и депозит с защитой от изменения курса.

В Нацбанке ожидают дальнейшую стабилизацию благодаря отказу от эмиссионного финансирования дефицита бюджета и росту привлекательности гривневых активов.

Несмотря на то, что макроэкономическая ситуация в Украине постепенно восстанавливается, полноценное восстановление страны потребует значительного ресурса.

Потребности Украины в финансировании для восстановления и реконструкции Всемирного банка оценили в 411 млрд дол. США, из которых 14 млрд дол. США – это критические потребности, которые должны быть закрыты в этом году.

Напомним, Национальный банк принял четкий вектор на валютную либерализацию, которая, однако, будет полноценна только при условии отмены фиксированного обменного курса.