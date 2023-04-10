Точка сближения – 36,6 грн/долл. Почему наличный курс гривны вплотную подошел к официальному

Наличный курс впервые с лета 2022 года опустился ниже 37 грн/долл. Эксперты считают, что резерв укрепления гривны почти исчерпан. Но и серьезных колебаний на рынке в ближайшие недели они не ожидают.

Это все-таки случилось: во вторник 4 апреля курс национальной валюты на наличном рынке вплотную приблизился к официальному курсу. Сделки по покупке валюты происходили в диапазоне от 36,8 до 36,9 грн/долл . Напомним, что официальный курс составляет 36,6 грн/долл. Правда, к концу недели наличный рынок ушел в коридор от 37,2 до 37,9 грн/долл. Тем не менее, опрошенные delo.ua аналитики считают, что в перспективе одной-двух, а то и трех недель, выше 38 грн/долл. наличный курс точно не поднимется.

Банки подготовились к новому дизайну монетарной политики

Валютный рынок продолжает жить в условиях достаточного предложения наличной валюты, которое почти полностью покрывает спрос на нее. По данным НБУ, в течение марта месяца физлица купили на наличном рынке порядка 1,5 млрд долл. и продали 1,24 млрд долл. Таким образом, отрицательное сальдо составило всего лишь около 260 млн долл.

Данные НБУ

"Агрессивные продажи со стороны ряда банков спровоцировали устойчивый тренд на снижение курса. За этим последовало инерционное ослабление доллара на продажах населением, которое поспешило избавиться от валюты, видя столь резкое снижение", – комментирует начальник управления казначейских операций Банка Кредит Днепр Юрий Гриненко.

С другой стороны, банки заранее начали реагировать на изменение монетарной политики НБУ. C середины марта, когда Нацбанк анонсировал соответствующие изменения, до 6 апреля средневзвешенные ставки по гривневым депозитам физлиц выросли в зависимости от срока вкладов на 0,6-1,6 п.п. до 12,5-14,1% годовых. Соответственно, повышение доходности вкладов тоже играет свою роль и "оттягивает" с валютного рынка спрос.

А уже 7 апреля НБУ внедрил те самые новации в своей монетарной политике. Это снижение ставки по депозитным сертификатам овернайт с 23% до 20% годовых и введение новых трехмесячных депсертификатов под фиксированную ставку на уровне учетной ставки (25%).

Правда, размещать средства в таких сертификатах банки смогут только в пределах отдельного динамического лимита, который состоит из двух компонентов:

первый – это 70% имеющийся в банке портфель гривневых депозитов физлиц с начальным сроком погашения от трех месяцев по состоянию на дату, которая на три рабочих дня предшествует дате приобретения трехмесячных сертификатов;

второй – умноженный на мультипликатор прирост объема такого портфеля гривневых депозитов физических лиц, начиная с 4 апреля 2023 года. Значение мультипликатора будет равно 3.



Следовательно, банки теперь еще больше заинтересованы привлекать средства клиентов на средне- и долгосрочные вклады, что, в свою очередь, будет способствовать снижению давления на валютный курс.

Валютные резервы растут как на дрожжах. И рынок этому только рад

В связи с грядущими пасхальными праздниками курс может слегка "качнуться". Но каких-то серьезных колебаний опасаться не стоит.

"Приближение Пасхи будет побуждать некоторое количество граждан использовать часть валютных сбережений и предложение на рынке вырастет ориентировочно на 7%. Незначительное превалирование предложения над спросом может на короткое время несколько "удешевить" доллар и евро, но колебания будут в пределах 3-4% по сравнению с последней декадой марта. Следовательно, курсовые границы могут сместиться в диапазон до 37,0-37,60 грн/долл. и 39,5-41,00 грн/евро ", – считает Герман Марченко, директор департамента казначейства Cominbank.

Что касается безналичного рынка, то там по-прежнему ситуацию жестко контролирует Нацбанк, корректируя соотношение спроса и предложения. При этом, следует заметить, что в марте НБУ по сравнению с февралем существенно сократил объем интервенций на межбанке – на 790 млн долл. до 1,67 млрд долл.

Данные НБУ

Более того, по состоянию на 1 апреля международные резервы Национального банка выросли до 31,9 млрд долл. , что стало максимальным их уровнем за 11 лет. "В марте резервы выросли на 10% благодаря поступлениям от международных партнеров, на фоне меньших объемов чистой продажи валюты Нацбанком и умеренных долговых выплат страны в иностранной валюте", – сказано в официальном комментарии НБУ по этому поводу.

В частности, поступления от зарубежных доноров в марте превысили 5,1 млрд долл. , в то время как на погашение внешних долгов (в том числе, перед МВФ) было потрачено чуть более 1,1 млрд долл. Исходя из этого, ожидать, что в ближайшие недели ситуация на межбанковском рынке существенно изменится, не приходится.

"Важными факторами, которые обеспечивают стабильность украинского валютного рынка, являются большой объем макрофинансовой помощи, валютные поступления от экспорта по "зерновому коридору", активизация внутреннего бизнеса, незначительные темпы инфляции и успешные действия ВСУ на фронте", – резюмирует Герман Марченко.