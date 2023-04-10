Точка зближення – 36,6 грн/дол. Чому готівковий курс гривні впритул підійшов до офіційного

Готівковий курс вперше з літа 2022 опустився нижче 37 грн/дол. Експерти вважають, що резерв зміцнення гривні майже вичерпано. Але й серйозних коливань на ринку найближчими тижнями вони не очікують.

Це таки сталося: у вівторок 4 квітня курс національної валюти на готівковому ринку впритул наблизився до офіційного курсу. Угоди з купівлі валюти відбувалися в діапазоні від 36,8 до 36,9 грн/дол . Нагадаємо, що офіційний курс становить 36,6 грн/дол. Щоправда, до кінця тижня готівковий ринок пішов у коридор від 37,2 до 37,9 грн/дол. Тим не менш, опитані delo.ua аналітики вважають, що в перспективі одного-двох, а то й трьох тижнів, вище за 38 грн/дол. готівковий курс точно не підніметься.

Банки підготувалися до нового дизайну монетарної політики

Валютний ринок продовжує жити в умовах достатньої пропозиції готівкової валюти, яка майже повністю покриває попит на неї. За даними НБУ, протягом березня місяця фізособи купили на готівковому ринку близько 1,5 млрд дол. і продали 1,24 млрд дол. Таким чином, негативне сальдо становило лише близько 260 млн дол.

Дані НБУ

"Агресивні продажі з боку низки банків спровокували стійкий тренд на зниження курсу. За цим було інерційне ослаблення долара на продажах населенням, яке поспішило позбутися валюти, бачачи таке різке зниження", – коментує начальник управління казначейських операцій Банку Кредит Дніпро Юрій Гриненко.

З іншого боку, банки почали заздалегідь реагувати на зміну монетарної політики НБУ. З середини березня, коли Нацбанк анонсував відповідні зміни, до 6 квітня середньозважені ставки за гривневими депозитами фізосіб зросли залежно від строку вкладів на 0,6-1,6 в.п. до 12,5–14,1% річних. Відповідно підвищення дохідності вкладів теж грає свою роль і "відтягує" з валютного ринку попит.

А вже 7 квітня НБУ впровадив ті самі новації у своїй монетарній політиці. Це зниження ставки за депозитними сертифікатами овернайт з 23% до 20% річних та запровадження нових тримісячних депсертифікатів під фіксовану ставку на рівні облікової ставки (25%).

Щоправда, розміщувати кошти у таких сертифікатах банки зможуть лише в межах окремого динамічного ліміту, який складається з двох компонентів:

перший – це 70% портфель гривневих депозитів фізосіб, що є у банку, з початковим терміном погашення від трьох місяців станом на дату, яка на три робочі дні передує даті придбання тримісячних сертифікатів;

другий – помножений на мультиплікатор приріст обсягу такого портфеля гривневих депозитів фізичних осіб, починаючи з 4 квітня 2023 року. Значення мультиплікатора дорівнюватиме 3.



Відтак банки тепер ще більше зацікавлені залучати кошти клієнтів на середньо- та довгострокові вклади, що, у свою чергу, сприятиме зниженню тиску на валютний курс.

Валютні резерви зростають як на дріжджах. І ринок цьому тільки радий

У зв'язку з прийдешніми великодніми святами курс може трохи "хитнутися". Але якихось серйозних коливань побоюватися не варто.

"Наближення Великодня спонукатиме деяку кількість громадян використовувати частину валютних заощаджень і пропозиція на ринку зросте орієнтовно на 7%. Незначне превалювання пропозиції над попитом може на короткий час дещо "здешевити" долар і євро, але коливання будуть в межах 3-4% порівняно з останньою декадою березня. Отже, курсові кордони можуть переміститися в діапазон до 37,0-37,60 грн/дол. та 39,5-41,00 грн/євро ", – вважає Герман Марченко, директор департаменту казначейства Cominbank.

Що стосується безготівкового ринку, то там, як і раніше, ситуацію жорстко контролює Нацбанк, коригуючи співвідношення попиту та пропозиції. При цьому слід зазначити, що в березні НБУ порівняно з лютим суттєво скоротив обсяг інтервенцій на міжбанку – на 790 млн дол. до 1,67 млрд дол.

Дані НБУ

Більше того, станом на 1 квітня міжнародні резерви Національного банку зросли до 31,9 млрд дол., що стало максимальним їх рівнем за 11 років. "У березні резерви зросли на 10% завдяки надходженням від міжнародних партнерів, на тлі менших обсягів чистого продажу валюти Нацбанком та помірних боргових виплат країни в іноземній валюті", –сказано в офіційному коментарі НБУ з цього приводу.

Зокрема, надходження від зарубіжних донорів у березні перевищили 5,1 млрд дол. , у той час як на погашення зовнішніх боргів (у тому числі перед МВФ) було витрачено трохи більше 1,1 млрд дол. Виходячи з цього, очікувати, що найближчими тижнями ситуація на міжбанківському ринку істотно зміниться, не доводиться.

"Важливими факторами, які забезпечують стабільність українського валютного ринку, є великий обсяг макрофінансової допомоги, валютні надходження від експорту "зерновим коридором", активізація внутрішнього бізнесу, незначні темпи інфляції та успішні дії ЗСУ на фронті", – резюмує Герман Марченко.