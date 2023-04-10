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Фінанси
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Точка зближення – 36,6 грн/дол. Чому готівковий курс гривні впритул підійшов до офіційного

  • Павло Пшеничний

курс гривні долар євро
Готівковий курс 4 квітня вперше з літа 2022 року опустився нижче 37 грн/дол.

Готівковий курс вперше з літа 2022 опустився нижче 37 грн/дол. Експерти вважають, що резерв зміцнення гривні майже вичерпано. Але й серйозних коливань на ринку найближчими тижнями вони не очікують.

Це таки сталося: у вівторок 4 квітня курс національної валюти на готівковому ринку впритул наблизився до офіційного курсу. Угоди з купівлі валюти відбувалися в діапазоні від 36,8 до 36,9 грн/дол. Нагадаємо, що офіційний курс становить 36,6 грн/дол. Щоправда, до кінця тижня готівковий ринок пішов у коридор від 37,2 до 37,9 грн/дол. Тим не менш, опитані delo.ua аналітики вважають, що в перспективі одного-двох, а то й трьох тижнів, вище за 38 грн/дол. готівковий курс точно не підніметься.

Банки підготувалися до нового дизайну монетарної політики

Валютний ринок продовжує жити в умовах достатньої пропозиції готівкової валюти, яка майже повністю покриває попит на неї. За даними НБУ, протягом березня місяця фізособи купили на готівковому ринку близько 1,5 млрд дол. і продали 1,24 млрд дол. Таким чином, негативне сальдо становило лише близько 260 млн дол.

наличный валютный рынок
Дані НБУ

"Агресивні продажі з боку низки банків спровокували стійкий тренд на зниження курсу. За цим було інерційне ослаблення долара на продажах населенням, яке поспішило позбутися валюти, бачачи таке різке зниження",  коментує начальник управління казначейських операцій Банку Кредит Дніпро Юрій Гриненко.

З іншого боку, банки почали заздалегідь реагувати на зміну монетарної політики НБУ. З середини березня, коли Нацбанк анонсував відповідні зміни, до 6 квітня середньозважені ставки за гривневими депозитами фізосіб зросли залежно від строку вкладів на 0,6-1,6 в.п. до 12,5–14,1% річних. Відповідно підвищення дохідності вкладів теж грає свою роль і "відтягує" з валютного ринку попит.

А вже 7 квітня НБУ впровадив ті самі новації у своїй монетарній політиці. Це зниження ставки за депозитними сертифікатами овернайт з 23% до 20% річних та запровадження нових тримісячних депсертифікатів під фіксовану ставку на рівні облікової ставки (25%).

Щоправда, розміщувати кошти у таких сертифікатах банки зможуть лише в межах окремого динамічного ліміту, який складається з двох компонентів:

  • перший – це 70% портфель гривневих депозитів фізосіб, що є у банку, з початковим терміном погашення від трьох місяців станом на дату, яка на три робочі дні передує даті придбання тримісячних сертифікатів;
  • другий – помножений на мультиплікатор приріст обсягу такого портфеля гривневих депозитів фізичних осіб, починаючи з 4 квітня 2023 року. Значення мультиплікатора дорівнюватиме 3.

Відтак банки тепер ще більше зацікавлені залучати кошти клієнтів на середньо- та довгострокові вклади, що, у свою чергу, сприятиме зниженню тиску на валютний курс.

Валютні резерви зростають як на дріжджах. І ринок цьому тільки радий

У зв'язку з прийдешніми великодніми святами курс може трохи "хитнутися". Але якихось серйозних коливань побоюватися не варто.

"Наближення Великодня спонукатиме деяку кількість громадян використовувати частину валютних заощаджень і пропозиція на ринку зросте орієнтовно на 7%. Незначне превалювання пропозиції над попитом може на короткий час дещо "здешевити" долар і євро, але коливання будуть в межах 3-4% порівняно з останньою декадою березня. Отже, курсові кордони можуть переміститися в діапазон до 37,0-37,60 грн/дол. та 39,5-41,00 грн/євро",  вважає Герман Марченко, директор департаменту казначейства Cominbank.

Що стосується безготівкового ринку, то там, як і раніше, ситуацію жорстко контролює Нацбанк, коригуючи співвідношення попиту та пропозиції. При цьому слід зазначити, що в березні НБУ порівняно з лютим суттєво скоротив обсяг інтервенцій на міжбанку – на 790 млн дол. до 1,67 млрд дол.

интервенции НБУ
Дані НБУ

Більше того, станом на 1 квітня міжнародні резерви Національного банку зросли до 31,9 млрд дол., що стало максимальним їх рівнем за 11 років. "У березні резерви зросли на 10% завдяки надходженням від міжнародних партнерів, на тлі менших обсягів чистого продажу валюти Нацбанком та помірних боргових виплат країни в іноземній валюті", сказано в офіційному коментарі НБУ з цього приводу.

Зокрема, надходження від зарубіжних донорів у березні перевищили 5,1 млрд дол., у той час як на погашення зовнішніх боргів (у тому числі перед МВФ) було витрачено трохи більше 1,1 млрд дол. Виходячи з цього, очікувати, що найближчими тижнями ситуація на міжбанківському ринку істотно зміниться, не доводиться.

"Важливими факторами, які забезпечують стабільність українського валютного ринку, є великий обсяг макрофінансової допомоги, валютні надходження від експорту "зерновим коридором", активізація внутрішнього бізнесу, незначні темпи інфляції та успішні дії ЗСУ на фронті", – резюмує Герман Марченко.