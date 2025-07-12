2,6 млрд грн у держбюджет: суд ухвалив найбільшу спецконфіскацію в історії України за справою онлайн-казино Pin-Up

Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення про спеціальну конфіскацію понад 2,6 мільярда гривень на користь держави у справі онлайн-казино Pin-Up. Це стало найбільшою спецконфіскацією коштів в історії України.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Державного бюро розслідувань.

Суд також затвердив угоду між прокурором та директором компанії, яка працювала під брендом Pin-Up. Обвинуваченого засуджено до п’яти років ув’язнення з іспитовим терміном у три роки.

Його визнано винним за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема: за участь у злочинній організації, пособництво державі-агресору, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та службове підроблення.

У ході розслідування встановлено фінансові потоки на користь бюджету російської федерації, а також участь пов’язаних із казино осіб у діяльності на тимчасово окупованих територіях, зокрема в так званій "ЛНР"

Крім того, слідство зафіксувало факти фінансування осіб, які брали участь у війні на боці Росії. Онлайн-казино й далі веде свою діяльність на території Росії та через російські інтернет-ресурси.

Справа казино Pin-Up

Раніше працівники Державного бюро розслідувань затримали номінального власника компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино Pin-Up. Реальними власниками цієї комерційної структури, що отримала ліцензію з організації азартних ігор у мережі Інтернет, є росіяни.

Крім того, ДБР повідомило про підозри бенефіціарним власникам та топменеджерам онлайн-казино Pin-Up, а директора відправили на два місяці під варту без права внесення застави. Його підозрюють у відмиванні російських коштів.

Також у цій справі застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно керівника вже ліквідованої Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Івана Рудого без права на внесення застави. Його підозрюють у підтримці діяльності в Україні російського онлайн-казино Pin-Up та ігноруванні доказів зв'язків його власника з країною-агресоркою і у незаконному зберіганні наркотичних засобів у великих розмірах, без мети збуту.

Нагадаємо, що на початку вересня 2024 року Агентство з розшуку та менеджменту активів у спільній взаємодії з представниками ДБР стягнули рекордні 2,6 млрд грн з рахунків онлайн-казиноPin-Up. АРМА придбала на ці кошти військові облігації на підтримку ЗСУ.