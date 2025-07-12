2,6 млрд грн в госбюджет: суд принял самую большую спецконфискацию в истории Украины по делу онлайн-казино Pin-Up

Шевченковский районный суд Киева принял решение о специальной конфискации более 2,6 миллиарда гривен в пользу государства по делу онлайн-казино Pin-Up. Это стало самой большой конфискацией средств в истории Украины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Государственного бюро расследований.

Суд также утвердил соглашение между прокурором и директором компании, работавшей под брендом Pin-Up. Обвиняемый приговорен к пяти годам заключения с испытательным сроком в три года.

Он признан виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности: за участие в преступной организации, пособничество государству-агрессору, уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, легализацию доходов, полученных преступным путем, и служебный подлог.

В ходе расследования установлены финансовые потоки в пользу бюджета российской федерации, а также участие связанных с казино лиц в деятельности на временно оккупированных территориях, в частности, так называемой "ЛНР"

Кроме того, следствие зафиксировало факты финансирования лиц, участвовавших в войне на стороне России. Онлайн-казино продолжает свою деятельность на территории России и через российские интернет-ресурсы.

Дело казино Pin-Up

Ранее работники Государственного бюро расследований задержали номинального владельца компании, действовавшей в Украине под брендом онлайн-казино Pin-Up. Реальными владельцами этой коммерческой структуры, получившей лицензию по организации азартных игр в сети Интернет, являются россияне.

Кроме того, ДБР сообщило о подозрениях бенефициарным владельцам и топ-менеджерам онлайн-казино Pin-Up, а директора отправили на два месяца под стражу без права внесения залога. Его подозревают в отмывании российских средств.

Также по этому делу применена мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении руководителя уже ликвидированной Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Ивана Рудого без права на внесение залога. Он подозревается в поддержке деятельности в Украине российского онлайн-казино Pin-Up и игнорировании доказательств связей его владельца со страной-агрессорой и в незаконном хранении наркотических средств в больших размерах, без цели сбыта.

Напомним, что в начале сентября 2024 года Агентство по розыску и менеджменту активов в совместном взаимодействии с представителями ДБР взыскали рекордные 2,6 млрд грн со счетов онлайн-казино Pin-Up. Арма приобрела на эти средства военные облигации в поддержку ВСУ.