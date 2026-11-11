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Киев останется без наружного освещения: почему выключают фонари

LED-светильники, освещение, фонари.
Светильники будут иметь систему автоматической регулировки яркости.

В столице временно прекратят работу систем наружного освещения из-за дефицита электроэнергии, вызванного повреждениями энергетической инфраструктуры в результате российских обстрелов.

Как пишет Dilo, об этом информирует прессслужба " Киевгорсвета".

Выключение уличного освещения должно обеспечить электроснабжением приоритетные объекты столицы.

В коммунальном предприятии подчеркнули, что "Киевгорсвет" отвечает исключительно за внешнее освещение объектов благоустройства, которые находятся в коммунальной собственности территориального общества Киева. Предприятие не поставляет электроэнергию жилым домам, объектам критической инфраструктуры или другим потребителям.

Работа систем наружного освещения напрямую зависит от возможностей электроснабжения со стороны ЧАО "ДТЭК Киевские электросети".

  • Какое освещение останется работать

Исключение предназначено для шкафов наружного освещения, от которых питаются средства оповещения. При наличии электроэнергии соответствующие системы будут включаться после возобновления питания и будут работать до 22:00.

  • Как передвигаться по городу без уличного освещения

В "Киевгорсвете" призвали водителей и пешеходов быть особенно внимательными на дорогах в период действия ограничений. В частности, водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим, увеличивать дистанцию между автомобилями и внимательнее следить за ситуацией вблизи пешеходных переходов.

Пешеходам советуют использовать световозвращающие элементы на одежде и рюкзаках, а также подсвечивать дорогу фонариками или смартфонами.

Какими будут отключения света зимой

Как ранее сообщалось, остальную осень и зимний период Украина, скорее всего, проведет в условиях отключений электроэнергии. Ограничения могут быть подобны тем, которые потребители уже наблюдают сейчас.

Графики отключений будут зависеть от последствий российских атак. Если враг будет наносить новые удары по энергетической инфраструктуре, в отдельных регионах могут вводить аварийные отключения.

Таким образом, стабильность электроснабжения зимой будет зависеть не только от наличия поколения, но и от того, насколько эффективно Украина сможет защитить ключевые узлы передачи электроэнергии.

Автор:
Ольга Опенько

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