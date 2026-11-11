Київ залишиться без зовнішнього освітлення: чому вимикають ліхтарі

У столиці тимчасово припинять роботу систем зовнішнього освітлення через дефіцит електроенергії, спричинений пошкодженнями енергетичної інфраструктури внаслідок російських обстрілів.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба "Київміськсвітло".

Вимкнення вуличного освітлення має дозволити забезпечити електропостачанням пріоритетні об'єкти столиці.

У комунальному підприємстві наголосили, що "Київміськсвітло" відповідає виключно за зовнішнє освітлення об'єктів благоустрою, які перебувають у комунальній власності територіальної громади Києва. Підприємство не постачає електроенергію житловим будинкам, об'єктам критичної інфраструктури чи іншим споживачам.

Робота систем зовнішнього освітлення безпосередньо залежить від можливостей електропостачання з боку ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі".

Яке освітлення залишиться працювати

Виняток передбачений для шаф зовнішнього освітлення, від яких живляться засоби оповіщення. У разі наявності електроенергії відповідні системи вмикатимуться після відновлення живлення та працюватимуть до 22:00.

Як пересуватися містом без вуличного освітлення

У "Київміськсвітлі" закликали водіїв і пішоходів бути особливо уважними на дорогах у період дії обмежень. Зокрема, водіям рекомендують дотримуватися швидкісного режиму, збільшувати дистанцію між автомобілями та уважніше стежити за ситуацією поблизу пішохідних переходів.

Пішоходам радять використовувати світлоповертальні елементи на одязі та рюкзаках, а також підсвічувати дорогу ліхтариками або смартфонами.

Якими будуть відключення світла взимку

Як раніше повідомлялось, решту осені та зимовий період Україна, найімовірніше, проведе в умовах відключень електроенергії. Обмеження можуть бути подібними до тих, які споживачі вже спостерігають зараз.

Графіки відключень залежатимуть від наслідків російських атак. Якщо ворог завдаватиме нових ударів по енергетичній інфраструктурі, в окремих регіонах можуть запроваджувати аварійні відключення.

Таким чином, стабільність електропостачання взимку залежатиме не лише від наявності генерації, а й від того, наскільки ефективно Україна зможе захистити ключові вузли передачі електроенергії.