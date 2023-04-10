Різниця між офіційним та готівковим курсом гривні до долара зменшилася до 2 – 4%

Упродовж лютого-березня економічна активність в Україні почала відновлюватися після призупинення цього процесу наприкінці 2022 року. Цьому постприяла і стабілізація в енергосистемі країни, яка дали можливість підприємцям знов нормально працювати.

Про стан економіки та валютного ринку розповів заступник Голови НБУ Сергій Ніколайчук під час зустрічі з редставниками Німецько-Української промислово-торговельної палати.

За його словами, про відновлення економічної активності свідчать наступні чинники:

поліпшення очікувань бізнесу – індекс ділової активності майже досяг рівноважного рівня;

зростання кількості та товарообігу кафе та ресторанів;

збільшення середньодобового виробництва в деяких галузях металургії, зокрема виготовлення сталі та чавуну.

Ситуація на валютному ринку також поліпшується. Якщо в червні минулого року різниця між офіційним та готівковим курсом гривні до долара сягала 28,5%, то останніми тижнями вона перебувала в діапазоні 2 – 4%.

Валютний ринок стабілізувався завдяки ритмічному надходженню міжнародної допомоги, подальшому пристосуванню економіки до умов війни та продовженню "зернової угоди", калібруванню Національним банком валютних обмежень, послідовній монетарній політиці НБУ, спрямованій на збільшення привабливості гривневих активів.

Окрім того, для стабілізації валютного ринку НБУ запровадив інструменти для зниження попиту та збільшення пропозиції в готівковому сегменті валютного ринку. Серед них депозит із безготівковою купівлею валюти та депозит із захистом від зміни курсу.

В Нацбанку очікують подальшу стабілізацію завдяки відмові від емісійного фінансування дефіциту бюджету та зростанню привабливості гривневих активів.

Попри те, що макроекономічна ситуація в Україні поступово відновлюється, повноцінна відбудова країни потребуватиме значного ресурсу.

Потреби України у фінансуванні для відновлення та реконструкції Світовий банк оцінив у 411 млрд дол. США, з яких 14 млрд дол. США – це критичні потреби, які мають бути закриті цьогоріч.

Нагадаємо, Національний банк прийняв чіткий вектор на валютну лібералізацію, яка, однак, буде повноцінною тільки при умові скасування фіксованого обмінного курсу.