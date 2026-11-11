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Рада приняла закон об упрощенном банкротстве для микро- и малого бизнеса

банкротство
Рада приняла закон об упрощенном банкротстве для микро- и малого бизнеса / Depositphotos

В среду, 11 ноября, Верховная Рада Украины приняла закон об упрощении процедур банкротства для субъектов микропредпринимательства и малого предпринимательства (законопроект №15024). Документ вводит специальный упрощенный механизм, адаптированный под финансовые и организационные возможности небольших предприятий.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на пресс-службу Аппарата Верховной Рады Украины.

Кроме регулирования малого бизнеса закон содержит особенности применения процедур неплатежеспособности в отношении государственных предприятий или хозяйственных обществ, в отношении которых уже принято решение о приватизации.

Благодаря нововведениям предприниматели смогут оперативно и с меньшими финансовыми затратами решать проблемы с задолженностью, проходить финансовое оздоровление или цивилизованно ликвидировать дело.

Упрощенные процедуры призваны дать бизнесу второй шанс — перезапустить собственную деятельность без длительной блокировки активов, что будет способствовать возвращению ресурсов в экономическое обращение и улучшению платежной дисциплины.

Законопроект, главной проработкой которого занимался Комитет по вопросам экономического развития, относится к евроинтеграционному пакету реформ. Нормы закона базируются на положениях Директивы ЕС 2019/1023 и связаны с исполнением обязательств Украины в рамках финансовой программы Ukraine Facility.

Напомним, ранее сообщалось, что Рада одобрила новый евроинтеграционный закон об упрощенном банкротстве для малого бизнеса. Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект № 15024, вводящий упрощенное производство по делам о банкротстве для субъектов микро- и малого предпринимательства, тогда решение поддержали 270 народных депутатов.

Автор:
Максим Кольц

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