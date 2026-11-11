Рада ухвалила закон про спрощене банкрутство для мікро- та малого бізнесу

У середу, 11 листопада, Верховна Рада України ухвалила закон щодо спрощення процедур банкрутства для суб'єктів мікропідприємництва та малого підприємництва (законопроєкт №15024). Документ запроваджує спеціальний спрощений механізм, адаптований під фінансові та організаційні спроможності невеликих підприємств.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на пресслужбу Апарату Верховної Ради України.

Окрім регулювання малого бізнесу, закон містить особливості застосування процедур неплатоспроможності щодо державних підприємств або господарських товариств, стосовно яких уже ухвалено рішення про приватизацію.

Завдяки нововведенням підприємці зможуть оперативно та з меншими фінансовими витратами розв'язувати проблеми із заборгованістю, проходити фінансове оздоровлення або ж цивілізовано ліквідувати справу.

Спрощені процедури покликані дати бізнесу другий шанс — перезапустити власну діяльність без тривалого блокування активів, що сприятиме поверненню ресурсів в економічний обіг та покращенню платіжної дисципліни.

Законопроєкт, головним опрацюванням якого займався Комітет з питань економічного розвитку, належить до євроінтеграційного пакета реформ. Норми закону базуються на положеннях Директиви ЄС 2019/1023 та пов'язані з виконанням зобов'язань України в межах фінансової програми Ukraine Facility.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рада схвалила новий євроінтеграційний закон про спрощене банкрутство для малого бізнесу. Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт № 15024, який запроваджує спрощене провадження у справах про банкрутство для суб'єктів мікро- та малого підприємництва, тоді рішення підтримали 270 народних депутатів.