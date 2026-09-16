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Спрощене банкрутство для малого бізнесу: Рада схвалила новий євроінтеграційний закон

Банкрутство
Спрощене банкрутство для малого бізнесу / Depositphotos

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт № 15024, який запроваджує спрощене провадження у справах про банкрутство для суб'єктів мікро- та малого підприємництва. Рішення підтримали 270 народних депутатів.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на сайт Верховної Ради України.

Законопроєкт адаптує українську систему неплатоспроможності до вимог Директиви ЄС 2019/1023 та міжнародних стандартів. 

Ухвалення цих змін є одним із зобов'язань України в межах плану фінансової підтримки Ukraine Facility.

Нові правила покликані спростити та пришвидшити юридичні процедури для підприємців, оптимізувати витрати під час врегулювання заборгованості, а також забезпечити прозорі механізми для відновлення платоспроможності чи закриття бізнесу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні запровадять спрощену процедуру банкрутства для малого бізнесу. Кабінет Міністрів України схвалив розроблений Міністерством юстиції України законопроєкт про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства щодо запровадження спрощених процедур для суб'єктів мікро- та малого підприємництва.

Автор:
Максим Кольц

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