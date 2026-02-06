В Україні запровадять спрощену процедуру банкрутства для малого бізнесу: що зміниться

Кабінет Міністрів України схвалив розроблений Міністерство юстиції України законопроєкт "Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства щодо запровадження спрощених процедур для суб'єктів мікропідприємництва та малого підприємництва".

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Мін'юст.

Зазначається, що документ розроблено на виконання програми Ukraine Facility та спрямований на формування більш ефективного, доступного механізму подолання неплатоспроможності для малого бізнесу.

Законопроєкт пропонує на законодавчому рівні запровадити спрощені процедури банкрутства для суб’єктів мікро- та малого підприємництва.

Як пояснюють у відомстві, йдеться про дві окремі процедури:

спрощену процедуру санації – для добросовісних боржників, які мають намір відновити платоспроможність і продовжити діяльність;

спрощену процедуру ліквідації – для підприємств і підприємців, які не мають достатніх активів і прагнуть цивілізовано завершити бізнес з мінімальними витратами.

Що у документі

Запропоновані зміни матимуть практичний і відчутний ефект для бізнесу та зокрема передбачають:

скасування обов’язкової процедури розпорядження майном, що суттєво зменшує тривалість і вартість провадження;

необов’язкову участь арбітражного керуючого – залучається за бажанням боржника або кредитора;

відсутність необхідності проведення загальних зборів кредиторів і формування комітету кредиторів;

короткі та чітко визначені строки спрощених процедур з можливістю одноразового продовження;

запровадження типових форм документів.

Окремо також встановлюються критерії доступу до спрощених процедур, зокрема щодо розміру заборгованості, кількості кредиторів та відсутності боргів із виплати заробітної плати, що відповідає європейським стандартам захисту прав працівників.

У Мін'юсті наголошують, що прийняття законопроєкту створить умови для швидкого відновлення діяльності економічно активних малих підприємств, забезпечить цивілізований та передбачуваний вихід з ринку суб’єктів господарювання, які об’єктивно не можуть продовжувати діяльність, а також сприятиме покращенню бізнес-клімату та підвищенню інвестиційної привабливості України.

Стан процедур банкрутства

Станом на 1 січня 2026 року у процедурах банкрутства та неплатоспроможності в Україні перебувало 5486 суб’єктів. Із них 3412 становили юридичні особи, у тому числі 165 державних підприємств і господарських товариств із державною часткою понад 50%, ще 2074 — фізичні особи та фізичні особи-підприємці.

Серед юридичних осіб 19% перебували у процедурі розпорядження майном, 5% — у процедурі санації, а 76% уже були визнані банкрутами та знаходилися на стадії ліквідації. Серед фізичних осіб переважала процедура реструктуризації боргів, у якій перебували 88% боржників, тоді як 12% проходили процедуру погашення боргів.

Що стосується державних підприємств і господарських товариств із державною часткою понад 50%, то 24% із них перебували у процедурі розпорядження майном, 14% — у процедурі санації, а 62% — у ліквідаційній процедурі.