Мін’юст підбив підсумки роботи у сфері банкрутства за 2025 рік

У 2025 році Міністерство юстиції України зосередилося на підвищенні ефективності процедур банкрутства, контролі діяльності арбітражних керуючих та захисті інтересів держави у справах про неплатоспроможність. Відомство оприлюднило підсумки роботи за рік.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мін’юст.

Упродовж 2025 року Міністерство юстиції видало 33 свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого.

Загалом 483 особи пройшли підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації. Із них 107 осіб, які мали намір розпочати діяльність арбітражного керуючого, отримали сертифікати про проходження навчання у сфері відновлення платоспроможності боржників або визнання їх банкрутами.

Окремо:

27 арбітражних керуючих пройшли підготовку у справах про банкрутство небанківських фінансових установ;

31 арбітражний керуючий — у справах про банкрутство державних підприємств та господарських товариств із державною часткою понад 50%;

318 арбітражних керуючих підвищили кваліфікацію для удосконалення професійних знань і навичок.

Контроль за діяльністю арбітражних керуючих

Протягом року Мін’юст провів 265 позапланових перевірок діяльності арбітражних керуючих. За результатами перевірок було винесено 100 приписів про недопущення повторних порушень і 24 розпорядження про усунення виявлених порушень.

До Міністерства юстиції надійшло 62 пропозиції щодо притягнення арбітражних керуючих до дисциплінарної відповідальності. У результаті застосування дисциплінарних стягнень у вигляді позбавлення права на здійснення професійної діяльності було припинено дію 36 свідоцтв.

Крім того, до Дисциплінарної комісії арбітражних керуючих внесено 63 подання у зв’язку з непроходженням підвищення кваліфікації у встановленому порядку.

Стан процедур банкрутства

Станом на 1 січня 2026 року у процедурах банкрутства та неплатоспроможності в Україні перебувало 5486 суб’єктів. Із них 3412 становили юридичні особи, у тому числі 165 державних підприємств і господарських товариств із державною часткою понад 50%, ще 2074 — фізичні особи та фізичні особи-підприємці.

Серед юридичних осіб 19% перебували у процедурі розпорядження майном, 5% — у процедурі санації, а 76% уже були визнані банкрутами та знаходилися на стадії ліквідації. Серед фізичних осіб переважала процедура реструктуризації боргів, у якій перебували 88% боржників, тоді як 12% проходили процедуру погашення боргів.

Що стосується державних підприємств і господарських товариств із державною часткою понад 50%, то 24% із них перебували у процедурі розпорядження майном, 14% — у процедурі санації, а 62% — у ліквідаційній процедурі.

Судова практика

Упродовж 2025 року було відкрито 2156 та закрито 1528 проваджень у справах про банкрутство (неплатоспроможність).

Також забезпечено участь представників державного органу з питань банкрутства у 724 судових засіданнях у справах щодо державних підприємств та господарських товариств із державною часткою.

Пріоритети подальшої роботи

У Міністерстві юстиції зазначили, що ключові зусилля у 2025 році були спрямовані на:

підвищення ефективності системи банкрутства;

імплементацію європейських стандартів;

забезпечення прозорості процедур;

захист прав усіх учасників процесу.

Подальше реформування цієї сфери має сприяти запобіганню неплатоспроможності та створенню кращих умов для розвитку бізнес-середовища в Україні.

Додамо, у 2025 році юристи Мін’юсту захистили інтереси держави у 2 270 судових справах судових справ. Це допомогло зберегти бюджетні гроші та повернути країні важливі активи.