Виконання судових рішень онлайн: Мін’юст оприлюднив архівні та актуальні дані

На сайті Міністерства юстиції з’явився новий розділ — Система збору даних про виконання судових рішень. У розділі доступна актуальна та архівна інформація щодо примусового виконання судових рішень та рішень інших державних органів з 2022 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба відомства.

Запровадження цього інструменту є однією з вимог Плану України (Ukraine Facilitty) та спрямоване на підвищення прозорості даних у сфері виконавчого провадження.

У розділі доступна актуальна та архівна інформація (починаючи з 2022 року) щодо примусового виконання судових рішень.

Що містить система:

дані про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів;

інформацію про стан цифровізації виконавчого провадження;

показники діяльності органів державної виконавчої служби та приватних виконавців.

За перші шість місяців 2025 року 54,5% усіх виконавчих документів, отриманих державними виконавцями (а це 2,314 мільйона), стосувалися стягнення коштів до бюджету за соціально важливими категоріями.

Серед них:

874 257 (20,6%) - стягнення боргу з єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

213 056 (5%) – стягнення адміністративних штрафів у сфері безпеки дорожнього руху;

541 045 (12,7%) – стягнення аліментів;

354 147 (8,3%) – стягнення заборгованості за комунальні послуги.

Нагадаємо, 2 вересня в Україні розпочалося тестування системи "е-Нотаріат". Із 3 вересня всі нотаріуси отримали змогу приєднатися та почати роботу з новою сучасною електронною екосистемою, а перші послуги для громадян у додатку "Дія" будуть доступні вже у 2026 році.