Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,20

--0,13

EUR

49,23

+0,04

Готівковий курс:

USD

42,27

42,20

EUR

49,40

49,21

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Виконання судових рішень онлайн: Мін’юст оприлюднив архівні та актуальні дані

суд
На сайті Мін’юсту з’явився новий аналітичний розділ / Depositphotos

На сайті Міністерства юстиції з’явився новий розділ — Система збору даних про виконання судових рішень. У розділі доступна актуальна та архівна інформація щодо примусового виконання судових рішень та рішень інших державних органів з 2022 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба відомства.

Запровадження цього інструменту є однією з вимог Плану України (Ukraine Facilitty) та спрямоване на підвищення прозорості даних у сфері виконавчого провадження.

У розділі доступна актуальна та архівна інформація (починаючи з 2022 року) щодо примусового виконання судових рішень.

Що містить система:

  • дані про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів;
  • інформацію про стан цифровізації виконавчого провадження;
  • показники діяльності органів державної виконавчої служби та приватних виконавців.

За перші шість місяців 2025 року 54,5% усіх виконавчих документів, отриманих державними виконавцями (а це 2,314 мільйона), стосувалися стягнення коштів до бюджету за соціально важливими категоріями.

Серед них:

  • 874 257 (20,6%) - стягнення боргу з єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
  • 213 056 (5%) – стягнення адміністративних штрафів у сфері безпеки дорожнього руху;
  • 541 045 (12,7%) – стягнення аліментів;
  • 354 147 (8,3%) – стягнення заборгованості за комунальні послуги.

Нагадаємо, 2 вересня в Україні розпочалося тестування системи "е-Нотаріат". Із 3 вересня всі нотаріуси отримали змогу приєднатися та почати роботу з новою сучасною електронною екосистемою, а перші послуги для громадян у додатку "Дія" будуть доступні вже у 2026 році.

Автор:
Тетяна Бесараб