Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,20

--0,13

EUR

49,23

+0,04

Наличный курс:

USD

42,27

42,20

EUR

49,40

49,21

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Выполнение судебных решений онлайн: Минюст обнародовал архивные и актуальные данные

суд
На сайте Минюста появился новый аналитический раздел / Depositphotos

На сайте Министерства юстиции появился новый раздел — Система сбора данных об исполнении судебных решений. В разделе доступна актуальная и архивная информация о принудительном исполнении судебных решений и решений других государственных органов с 2022 года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Введение этого инструмента является одним из требований Плана Украины (Ukraine Facilitty) и направлено на повышение прозрачности данных в сфере исполнительного производства.

В разделе доступна актуальная и архивная информация (начиная с 2022 года) о принудительном исполнении судебных решений.

Содержащая система:

  • данные об органах и лицах, осуществляющих принудительное исполнение судебных решений и решений других органов;
  • информацию о состоянии цифровизации исполнительного производства;
  • характеристики деятельности органов гос исполнительной службы и частных исполнителей.

За первые шесть месяцев 2025 года 54,5% всех исполнительных документов, полученных государственными исполнителями (а это 2,314 миллиона), касались взыскания средств в бюджет по социально важным категориям.

Среди них:

  • 874 257 (20,6%) – взыскание долга с единого социального взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;
  • 213056 (5%) – взыскание административных штрафов в сфере безопасности дорожного движения;
  • 541 045 (12,7%) – взыскание алиментов;
  • 354147 (8,3%) – взыскание задолженности за коммунальные услуги.

Напомним, 2 сентября в Украине началось тестирование системы "е-Нотариат". С 3 сентября все нотариусы получили возможность присоединиться и начать работу с новой электронной экосистемой, а первые услуги для граждан в приложении "Дії" будут доступны уже в 2026 году.

Автор:
Татьяна Бессараб