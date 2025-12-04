Выполнение судебных решений онлайн: Минюст обнародовал архивные и актуальные данные

На сайте Министерства юстиции появился новый раздел — Система сбора данных об исполнении судебных решений. В разделе доступна актуальная и архивная информация о принудительном исполнении судебных решений и решений других государственных органов с 2022 года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Введение этого инструмента является одним из требований Плана Украины (Ukraine Facilitty) и направлено на повышение прозрачности данных в сфере исполнительного производства.

В разделе доступна актуальная и архивная информация (начиная с 2022 года) о принудительном исполнении судебных решений.

Содержащая система:

данные об органах и лицах, осуществляющих принудительное исполнение судебных решений и решений других органов;

информацию о состоянии цифровизации исполнительного производства;

характеристики деятельности органов гос исполнительной службы и частных исполнителей.

За первые шесть месяцев 2025 года 54,5% всех исполнительных документов, полученных государственными исполнителями (а это 2,314 миллиона), касались взыскания средств в бюджет по социально важным категориям.

Среди них:

874 257 (20,6%) – взыскание долга с единого социального взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;

213056 (5%) – взыскание административных штрафов в сфере безопасности дорожного движения;

541 045 (12,7%) – взыскание алиментов;

354147 (8,3%) – взыскание задолженности за коммунальные услуги.

Напомним, 2 сентября в Украине началось тестирование системы "е-Нотариат". С 3 сентября все нотариусы получили возможность присоединиться и начать работу с новой электронной экосистемой, а первые услуги для граждан в приложении "Дії" будут доступны уже в 2026 году.