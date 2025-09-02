В Украине запустят первые нотариальные услуги в "Дії" в 2026 году

В Украине начинается тестирование системы "е-Нотариат". С 3 сентября все нотариусы могут присоединиться и начать работу с новой электронной экосистемой, а первые услуги для граждан в приложении "Дія" будут доступны уже в 2026 году.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил первый вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, электронный нотариат – единственная цифровая платформа, которая превращает традиционный нотариат в современный и эффективный сервис.

Ключевые принципы "е-Нотариата"

Федоров отметил, что воплощение этой экосистемы позволит Украине войти в историю государственных цифровых услуг.

"Нотариальные услуги — одни из самых консервативных и зарегулированных в любой стране, даже когда речь идет о цифровых лидерах", - подчеркнул министр.

Он добавил, что прозрачность и доверие – ключевые принципы "е-Нотариата", которые защищены надежностью технологий, чтобы граждане получили простой, прозрачный и безопасный доступ к нотариальным действиям.

Также недавно правительство приняло постановление, предусматривающее изменения в правилах работы " е-Нотариата ".

Преимущества для нотариусов

Федоров также наметил все преимущества цифровизации для нотариусов, а именно:

систематизация рутинных процессов;

единственное рабочее место;

мгновенный доступ к данным.

Система нового поколения обеспечит:

единый и удобный интерфейс для всех реестров;

безопасность документов с QR-кодом для мгновенной проверки;

быстрый обмен данными между реестрами и базами;

регистрацию каждого нотариального действия;

автоматизацию переноса данных по ключевым реестрам.

Заметим, по данным Министерства юстиции Украины по состоянию на конец августа в Украине работают 5,8 тысяч нотариусов. С начала полномасштабной войны их стало меньше на 11%. Четверть всех нотариусов страны работает в Киеве. 82% таких специалистов – женщины.

За первые шесть месяцев 2025 года в Украине использовали более 3,4 млн. нотариальных бланков, что на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольший спрос остался на оформление наследства и соглашения с имуществом и землей, а количество завещаний сократилось на 15%.