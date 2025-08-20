Запланована подія 2

Украинцы за границей получили доступ к онлайн-нотариату через систему "е-консул"

Через "е-консул" можно онлайн подать документы для нотариальных действий

Украинцы за границей теперь могут использовать автоматизированный нотариат во всех дипломатических учреждениях. Это означает, что подавать документы для нотариальных действий теперь можно онлайн без предварительного визита в консульство или посольство.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.

Все процедуры подачи и обработки документов теперь доступны онлайн, что устраняет необходимость предыдущего визита в дипломатическое учреждение. Личное посещение необходимо только для получения готового документа, существенно экономящего время и средства.

С 1 июля продолжалось поэтапное введение в действие этой системы, и теперь украинцы за рубежом могут подавать информацию и документы в электронной форме через электронный кабинет заявителя информационно-коммуникационной системы МИД "Э-Консул" во всех 120 зарубежных дипломатических учреждениях, предоставляющих консульские услуги.

Как пользоваться системой "е-консул"

  • подать онлайн заявление на совершение нотариального действия;
  • скачать образец необходимой доверенности или нотариального заявления;
  • скачать все необходимые документы.

Статистика свидетельствует об удобстве новой услуги: с момента подключения первых двух очередей в июле и августе услугой воспользоваться уже почти полтысячи украинцев.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выразил признательность всей воплотившей проект команде, а также международным партнерам, в частности Программе развития ООН в Украине и Министерству юстиции Украины, за содействие в воплощении этой важной инициативы.

"Нашим безусловным приоритетом и дальше остается защита прав и интересов граждан Украины за рубежом. Для этого МИД продолжает работать над реформой консульских услуг и максимальным упрощением доступа к ним. Цель в том, чтобы иметь сервис, достойный современного, технологического и сильного европейского государства", - подчеркнул министр.

Напомним,   правительство приняло постановление об информационно-коммуникационной системе "е-Консул", что обеспечит новое качество и доступность сервисов Министерства иностранных дел для украинцев за границей. Как убеждали в МИД, модернизированная система "е-Консул" сделает сервисы МИД более доступными и быстрыми для большего количества граждан Украины за границей.

