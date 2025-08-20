Украинцы за границей получили доступ к онлайн-нотариату через систему "е-консул"

Украинцы за границей теперь могут использовать автоматизированный нотариат во всех дипломатических учреждениях. Это означает, что подавать документы для нотариальных действий теперь можно онлайн без предварительного визита в консульство или посольство.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.

Все процедуры подачи и обработки документов теперь доступны онлайн, что устраняет необходимость предыдущего визита в дипломатическое учреждение. Личное посещение необходимо только для получения готового документа, существенно экономящего время и средства.

С 1 июля продолжалось поэтапное введение в действие этой системы, и теперь украинцы за рубежом могут подавать информацию и документы в электронной форме через электронный кабинет заявителя информационно-коммуникационной системы МИД "Э-Консул" во всех 120 зарубежных дипломатических учреждениях, предоставляющих консульские услуги.

Как пользоваться системой "е-консул"

подать онлайн заявление на совершение нотариального действия;

скачать образец необходимой доверенности или нотариального заявления;

скачать все необходимые документы.

Статистика свидетельствует об удобстве новой услуги: с момента подключения первых двух очередей в июле и августе услугой воспользоваться уже почти полтысячи украинцев.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выразил признательность всей воплотившей проект команде, а также международным партнерам, в частности Программе развития ООН в Украине и Министерству юстиции Украины, за содействие в воплощении этой важной инициативы.

"Нашим безусловным приоритетом и дальше остается защита прав и интересов граждан Украины за рубежом. Для этого МИД продолжает работать над реформой консульских услуг и максимальным упрощением доступа к ним. Цель в том, чтобы иметь сервис, достойный современного, технологического и сильного европейского государства", - подчеркнул министр.

Напомним, правительство приняло постановление об информационно-коммуникационной системе "е-Консул", что обеспечит новое качество и доступность сервисов Министерства иностранных дел для украинцев за границей. Как убеждали в МИД, модернизированная система "е-Консул" сделает сервисы МИД более доступными и быстрыми для большего количества граждан Украины за границей.