Новини
Українці за кордоном отримали доступ до онлайн-нотаріату через систему "е-Консул"

Через "е-Консул" можна онлайн подати документи для нотаріальних дій

Українці за кордоном тепер можуть користуватися автоматизованим нотаріатом у всіх дипломатичних установах. Це означає, що подавати документи для нотаріальних дій тепер можна онлайн, без попереднього візиту до консульства чи посольства.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ.

Усі процедури подачі та обробки документів тепер доступні онлайн, що усуває потребу в попередньому візиті до дипломатичної установи. Особисте відвідування необхідне лише для отримання готового документа, що суттєво заощаджує час і кошти.

З 1 липня тривало поетапне введення в дію цієї системи, і тепер українці за кордоном можуть подавати інформацію та документи в електронній формі через електронний кабінет заявника інформаційно-комунікаційної системи МЗС "е-Консул" у всіх 120 закордонних дипломатичних установах, що надають консульські послуги.

Як користуватися системою "е-Консул"

  • подати онлайн заяву на вчинення нотаріальної дії;
  • завантажити зразок необхідної довіреності чи нотаріальної заяви;
  • завантажити всі необхідні документи.

Статистика свідчить про зручність нової послуги: з моменту підключення перших двох черг дипустанов у липні та серпні послугою скористатися вже майже півтисячі українців.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив вдячність всій команді, яка втілила проєкт, а також міжнародним партнерам, зокрема Програмі розвитку ООН в Україні та Міністерству юстиції України, за сприяння у втіленні цієї важливої ініціативи.

"Нашим безумовним пріоритетом і надалі залишається захист прав та інтересів громадян України за кордоном. Для цього МЗС продовжує працювати над реформою консульських послуг і максимальним спрощенням доступу до них. Мета в тому, щоб мати сервіс, гідний сучасної, технологічної та сильної європейської держави", – підкреслив міністр.

Нагадаємо, уряд ухвалив постанову про інформаційно-комунікаційну систему "е-Консул", що забезпечить нову якість і доступність сервісів Міністерства закордонних справ для українців за кордоном. Як переконували в МЗС, модернізована система "е-Консул" зробить сервіси МЗС доступнішими та швидшими для більшої кількості громадян України за кордоном.

Тетяна Бесараб