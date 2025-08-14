Запланована подія 2

Нотариальные услуги в Украине: пользующийся наибольшим спросом

человек, документы
Количество завещаний в 2025 году упало на 15% / Freepik

За первые шесть месяцев 2025 года в Украине использовали более 3,4 млн. нотариальных бланков, что на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольший спрос остался на оформление наследства и соглашения с имуществом и землей, а количество завещаний сократилось на 15%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Opendatabot.

Самые популярные нотариальные услуги

За первое полугодие 2025 украинцы чаще всего оформляли наследство — для этого использовали 495 тысяч нотариальных бланков. Это на 5% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году, но почти на столько же больше, чем в первом полугодии 2021 года.

Спрос на отчуждение земельных участков также возрос: за полгода использовали 424 тысяч бланков, что почти на треть больше, чем в соответствующем периоде 2021-го. Соглашения же с другой недвижимостью оформляют менее активно: 402,7 тысячи бланков — на 17% меньше, чем в первом полугодии 2021 года.

Количество завещаний сократилось на 15%, до 58179 бланков. Брачные договоры тоже оформляют реже — за полгода использовали только 3561 бланк, что почти вдвое меньше, чем до начала полномасштабной войны.

Напомним,   правительство приняло постановление об информационно-коммуникационной системе "е-Консул", что обеспечит новое качество и доступность сервисов Министерства иностранных дел для украинцев за границей.

Как уверяют в МИД, модернизированная система "е-Консул" сделает сервисы МИД более доступными и быстрыми для большего количества граждан Украины за границей.

Автор:
Ольга Опенько