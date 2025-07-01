Украинцы за границей с 1 июля могут получить нотариальные услуги онлайн: как это сделать

Украинцы за рубежом будут иметь больше возможностей – с 1 июля начнут действовать нотариальные услуги онлайн. Министерство иностранных дел открывает доступ к автоматизированной процедуре подачи документов для совершения нотариальных действий в 40 посольствах и консульствах Украины по миру.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба МИД.

Отмечается, что 1 июля стартует пилотный запуск в первые 40 зарубежных дипломатических учреждениях новой услуги в одной из ключевых консульских сфер. Это автоматизированная подача документов для совершения нотариальных действий.

Теперь украинцы за рубежом могут через электронный кабинет заявителя информационно-коммуникационной системы МИД «е-Консул» подавать информацию и документы в электронной форме для совершения нотариальных действий.

"Главное нововведение состоит в том, что все процедуры подачи и обработки документов теперь можно сделать онлайн, без необходимости физического посещения дипучреждения. Вместо долгого ожидания, путешествий, оформления — теперь удобная онлайн процедура и впоследствии короткий визит, чтобы только забрать готовый документ", — отмечают в МИД.

Как это работает

Теперь гражданин в удобное для него время через надежную и доступную систему е-Консул подает онлайн заявление на совершение нотариального действия, загружает образец необходимой доверенности или нотариального заявления, подгружает все необходимые документы.

Система подсказывает какие документы должны быть представлены для совершения того или иного нотариального действия.

Консульское должностное лицо обрабатывает представленную информацию без физического присутствия заявителя и в случае его соответствия требованиям законодательства подтверждает право заявителя обратиться за совершением нотариального действия.

В случае обнаружения каких-либо несоответствий заявителю посылается сообщение с конкретными рекомендациями по их устранению. Система формирует нотариальный документ и посылает лицу уведомление о готовности консульского должностного лица его удостоверить и необходимость оплатить консульский сбор.

Лицу остается записаться в е-Чергу для совершения нотариального действия, прибыть в дипломатическое учреждение в определенное время, подать документы, которые направлялись в электронной форме, лично подписать предварительно согласованный через систему е-Консул нотариальный документ и, после внесения консулом информации в реестр нотариальных действий.

В каких странах доступна услуга

По данным МИД, украинцы уже имеют доступ к этому пилотному проекту в посольствах Украины в Австралии, Алжире, Анголе, Аргентине, Ботсване, Вьетнаме, Гане, Эфиопии, Индии, Индонезии, Катаре, Кении, КНР, генконсульствах в Гуанчжоу и Кореи, Шанхае. Кот-д'Ивуаре, Кубе, Кувейте, Латвии, Малайзии, Марокко, Мексике, Мозамбике, ОАЭ, Омане, ЮАР, Перу, Руанде, Саудовской Аравии, Сенегале, Сингапуре, Таиланде, Тунисе, Чили, Японии, генконсульствах в Милане и консульствах.

Сообщается, что после оценки результатов пилотного этапа планируется уже скоро расширить его на другие дипломатические и консульские учреждения Украины за рубежом.

Про "е-Консул"

Напомним, правительство приняло постановление об информационно-коммуникационной системе "е-Консул", что обеспечит новое качество и доступность сервисов Министерства иностранных дел для украинцев за границей.

Как уверяют в МИД, модернизированная система "е-Консул" сделает сервисы МИД более доступными и быстрыми для большего количества граждан Украины за границей.