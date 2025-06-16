Помощь с жильем, работой и статусом: в Праге откроют "Центр единства" для украинцев

Чехия открывает новый информационный центр для украинцев в Праге, который будет предоставлять консультации по жилью, трудоустройству и правовому статусу, дополняя, но не заменяя функции государственных учреждений.

Как сообщает Delo.ua, об этом пишет Euractiv.

Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан заявил в пятницу в Люксембурге, что он был очень откровенен с украинской стороной, отметив готовность помочь с созданием центра единства в Чешской Республике для поддержки тех, кто желает вернуться в Украину. В то же время министр отметил, что нужно быть реалистами, поскольку многие украинцы уже планируют остаться в странах, где они нашли убежище.

По словам Ракушана, украинская сторона предложила месторасположение в центре Праги, но "оно точно не откроется к лету" из-за необходимых реконструкционных работ.

Отмечается, что эта инициатива является частью рекомендации Европейской комиссии государствам-членам по подготовке к скоординированному переходу от статуса временной защиты, который продлится до марта 2027 года.

Временная защита охватывает почти 4,3 миллиона украинцев по всему ЕС. Большинство из них проживают в Польше, Германии и Чехии. Система обеспечивает доступ к государственному медицинскому страхованию, образованию и рынку труда для тех, кто убегает от российской агрессии.

Как отметил Ракушан, министры согласились, что каждая страна будет иметь право регулировать ситуацию в соответствии с национальным законодательством, но отметил необходимость общих принципов по всему ЕС.

Министр отметил, что одной из задач должно быть предотвращение вторичных перемещений, то есть исключение обращения за защитой в другой стране для тех, кто уже имеет временную защиту в другом месте.

Напомним, Совет министров ЕС по юстиции и внутренним делам продлил украинцам статус временной защиты до марта 2027 года. Около пяти миллионов украинцев, уехавших из Украины после начала полномасштабного вторжения, находятся под статусом временной защиты, и это количество растет. 60% из них находятся в Германии, Польше и Чехии.