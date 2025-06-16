Допомога з житлом, роботою та статусом: у Празі відкриють "Центр єдності" для українців

Чехія відкриває новий інформаційний центр для українців у Празі, який надаватиме консультації щодо житла, працевлаштування та правового статусу, доповнюючи, але не замінюючи функції державних установ.

Як повідомляє Delo.ua, про це пише Euractiv.

Міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан заявив у п'ятницю в Люксембурзі, що він був дуже відвертим з українською стороною, наголосивши на готовності допомогти зі створенням центру єдності в Чеській Республіці для підтримки тих, хто бажає повернутися до України. Водночас міністр зазначив, що потрібно бути реалістами, оскільки багато українців уже планують залишитися в країнах, де вони знайшли прихисток.

За словами Ракушана, українська сторона запропонувала місце розташування в центрі Праги, але "воно точно не відкриється до літа" через необхідні реконструкційні роботи.

Зазначається, що ця ініціатива є частиною рекомендації Європейської комісії державам-членам щодо підготовки до скоординованого переходу від статусу тимчасового захисту, який наразі триватиме до березня 2027 року.

Тимчасовий захист наразі охоплює майже 4,3 мільйона українців по всьому ЄС. Більшість із них проживає в Польщі, Німеччині та Чехії. Система забезпечує доступ до державного медичного страхування, освіти та ринку праці для тих, хто тікає від російської агресії.

Як зазначив Ракушан, міністри погодилися, що кожна країна матиме право регулювати ситуацію відповідно до національного законодавства, але наголосив на необхідності спільних принципів по всьому ЄС.

Міністр зазначив, що одним із завдань має бути запобігання вторинним переміщенням, тобто унеможливлення звернення за захистом в іншій країні для тих, хто вже має тимчасовий захист деінде.

Нагадаємо, Рада міністрів ЄС з юстиції та внутрішніх справ подовжила українцям статус тимчасового захисту до березня 2027 року. Близько п'яти мільйонів українців, які виїхали з України після початку повномасштабного вторгнення, перебувають під статусом тимчасового захисту, і ця кількість зростає. 60% із них перебувають у Німеччині, Польщі та Чехії.