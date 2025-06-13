Євросоюз продовжив тимчасовий захист для українців до березня 2027 року - Мін’єдності

Рада міністрів ЄС з юстиції та внутрішніх справ подовжила українцям статус тимчасового захисту до березня 2027 року.

Як пише Delo.ua, з посиланням на Укрінформ, про це повідомив віцепрем’єр-міністр, міністр національної єдності Олексій Чернишов перед початком зустрічі з Радою ЄС у Люксембурзі 13 червня.

"Ми поінформовані про продовження статусу тимчасового захисту для українських біженців ще на один рік – до березня 2027 року. Дуже важливо надати цим людям ясність для планування їхнього життя і для їхньої безпеки. І ми дуже вдячні Європейському Союзу за це дуже важливе і своєчасне рішення зараз", – наголосив Чернишов.

Він нагадав, що близько п'яти мільйонів українців, які виїхали з України після початку повномасштабного вторгнення, перебувають під статусом тимчасового захисту, і ця кількість зростає. 60% із них перебувають у Німеччині, Польщі та Чехії.

Також міністр зазначив, що Росія продовжує свій терор і цілеспрямовано атакує цивільну інфраструктуру в Україні в більшості міст, використовуючи комплексні атаки, безпілотники, балістичні, крилаті ракети, це відбувається щодня і щоночі.

"Ситуація дуже драматична, і ми повинні залишатися єдиними з Європейським Союзом, Сполученими Штатами, Великобританією, Канадою та Японією, щоб протистояти цій агресії. Росія розуміє лише одну мову, і це – мова сили", – підкреслив він.

Тимчасовий захист в ЄС для українців

4 червня 2025 року у Брюсселі віцепрем’єр-міністр – міністр національної єдності України Олексій Чернишов і комісар ЄС із питань міграції Магнус Бруннер представили пропозиції Єврокомісії щодо комплексного підходу до подальшої підтримки українців у Європейському Союзі.

Йшлося про продовження дії тимчасового захисту до 4 березня 2027 року, а також підтримку добровільного повернення та довгострокової інтеграції.

Як зазначили в Єврокомісії, це продовження, ймовірно, стане останнім, оскільки пропонується підготуватися до скоординованого переходу від тимчасового захисту до інших правових статусів.

Українцям, які змогли інтегруватися в країнах перебування, запропонують можливість отримати дозволи на проживання на основі робочої візи, студентської візи чи довгострокового резидентства.