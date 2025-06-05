ЄС продовжить тимчасовий захист для українців до березня 2027 року: далі доведеться отримувати інший правовий статус

Європейська комісія планує продовжити дію тимчасового захисту для українців до березня 2027 року, а також створить посаду спеціального представника з питань українців у ЄС.

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Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства національної єдності.

Підтримка добровільного повернення

Зазначається, що 4 червня 2025 року у Брюсселі віцепрем’єр-міністр – міністр національної єдності України Олексій Чернишов і комісар ЄС із питань міграції Магнус Бруннер представили пропозиції Єврокомісії щодо комплексного підходу до подальшої підтримки українців у Європейському Союзі.

Йдеться про продовження дії тимчасового захисту до 4 березня 2027 року, а також підтримку добровільного повернення та довгострокової інтеграції.

Крім того, Єврокомісія створить посаду Спеціального представника з питань українців у ЄС. До його обов’язків входитиме посилення координації та відстоювання потреб наших громадян у Європейському Союзі, а також сприяння впровадженню практичних інструментів, зокрема розбудові мережі українських Центрів єдності — просторів підтримки, які надаватимуть консультаційну, юридичну, освітню, психологічну допомогу, підтримку українцям у країні перебування, а також допомогу з добровільним поверненням в Україну.

"Разом із міжнародними партнерами ми також розробляємо єдиний підхід до підтримки добровільного повернення українців. Наша мета — скоординовано створити умови, за яких українці зможуть повернутися додому безпечно, гідно і в належний час», — заявив Чернишов.

ЄС також закликає держави-члени підтримати тих, хто розглядає добровільне повернення в Україну. Зокрема, рекомендується створити програми добровільного повернення з урахуванням потреб вимушених мігрантів і спроможностей громад, які їх прийматимуть.

Українцям в ЄС доведеться отримувати інший правовий статус

Очікується, що остаточне рішення про продовження тимчасового захисту буде розглянуто Радою ЄС на засіданні 12–13 червня 2025 року. Наразі тимчасовий захист для українців у ЄС діє до березня 2026 року згідно з рішенням Єврокомісії, ухваленим у жовтні 2023 року.

Як йдеться в повідомленні Єврокомісії, це продовження, ймовірно, стане останнім, оскільки пропонується підготуватися до скоординованого переходу від тимчасового захисту до інших правових статусів.

Українцям, які змогли інтегруватися в країнах перебування, запропонують можливість отримати дозволи на проживання на основі робочої візи, студентської візи чи довгострокового резидентства.

Українці за кордоном

Станом на 31 березня 2025 року понад 4,26 млн українців мали тимчасовий захист у ЄС, однак їхня кількість зменшилася на 45 тисяч порівняно з лютим через завершення терміну дії статусу.

Станом на березень 2025 року найбільше українців з тимчасовим захистом перебувало в Німеччині (1,18 млн), Польщі (майже 1 млн) та Чехії (понад 365 тис.).

Нагадаємо, директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи Елла Лібанова вважає, що Україні вдасться повернути не більше, ніж половину біженців, які виїхали через війну.