Скільки українців повернеться додому: прогнози, дані та реальність

За підсумками 2024 року за межами України залишалося близько 5,2 мільйона українських біженців.

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Такі дані оприлюднив Центр економічної стратегії у своєму дослідженні.

Українці за кордоном

Водночас, за даними ООН, у країнах Європейського Союзу перебуває понад 6,2 мільйона українців. Тим часом Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань захисту прав внутрішньо переміщених осіб повідомляє: станом на кінець 2024 року за кордоном залишалося близько 7,7 мільйона громадян України, з яких 5,3 мільйона — у ЄС.

Розбіжності у статистиці експерти пояснюють динамічним характером міграції: частина українців продовжує виїжджати, інші — вже повернулися додому. Втім, загальна картина залишається складною і не на користь повернення.

То скільки українців справді готові повернутися додому — і за яких умов це стане можливим? Відповіді на ці запитання редакція шукала в матеріалі.

Варто зазначити, що порахувати точну кількість українців за кордоном вкрай складно. З об’єктивних причин, а саме:

Неофіційний виїзд: Значна частина українців залишає країну без реєстрації в консульствах або без офіційного повідомлення про виїзд, що ускладнює їх облік.

Транзитна міграція: Багато українців змінюють країни перебування, переїжджаючи з однієї держави до іншої, що також впливає на точність даних.

Відсутність єдиної системи обліку: Не всі країни ведуть повний облік українців, які отримали тимчасовий захист чи перебувають на інших підставах, що створює прогалини в статистиці.

За даними Євростату, в країнах ЄС проживають майже 4,3 млн громадян третіх країн, які залишили Україну через російську агресію, що є лише частиною українців за кордоном.

"Дійсно, на сьогодні зафіксувати точну цифру українців, які перебувають у різних країнах не просто. Щонайменше, офіційний облік таких громадян відсутній. Єдине, що при виїзді з України громадяни можуть бути зареєстровані в Державній митній службі або отримати довідку про перетин кордону. Однак така статистика, дійсно, не є вичерпною. Так чи інакше, та питання повернення українців додому сьогодні стало стратегічним для нашої держави. Й успішність його вирішення вимагає чітких та послідових дій уряду", - коментує Голова Європейської асоціації жінок України, керівниця Ukrainian Society Hub в Брюсселі та радниця Уповноваженого ВРУ з прав людини Віолетта Дворнікова.

За її словами, попри поширені міфи про те, що ті "хто виїхали - не повернуться", насправді чекають на закінчення війни та повернення додому тисячі українських родин по всьому світу.

За даними Ukrainian Society Hub у Брюсселі, першими до України, ймовірно, повертатимуться люди старшого віку — їм важче адаптуватися за кордоном, і вони найчастіше прагнуть повернутися додому.

Молодші українці, особливо ті, хто вже вивчив мову, працевлаштувався або придбав житло, повертаються менш охоче. Однак, попри зовнішню інтеграцію, більшість жінок не мають змоги реалізувати себе у професійній сфері й працюють переважно у сфері обслуговування.

Щодо дітей, які виїхали з батьками, то після складного періоду адаптації на новому місці, їхнє повернення в Україну може стати новим викликом — особливо для молодших, наголошує Дворнікова.

За прогнозами профільного та нещодавно створеного в Україні Міністерства єдності, уповноваженого на повернення українців, додому приїдуть, навіть за умов завершення війни, далеко не всі.

"Можу з упевненістю сказати, що як мінімум третина українців, які вимушено виїхали за кордон через війну, готові повернутися на Батьківщину практично відразу після настання миру. Решта розглядають імовірність повернення в подальшій перспективі”, – зауважив міністр єдності Олексій Чернишов

Дані опитування Info Sapiens, щоправда, більш оптимістичні. Зазначається, що з-за кордону планують повернутися більше половини з тих, хто покинув Україну через війну.

"Так, 26,2% українських біженців переконані в тому, що повернуться додому. Ще 26,3% – скоріше планують це зробити. Серед них 61% збираються переїхати до України після закінчення війни", - свідчить опитування Info Sapiens.

Та чим довше триває війна, тим кількість українців, які планують повернутися додому скорочується, наголошує Дворнікова.

Статистика щодо намірів українців повертатися з-за кордону демонструє стійку тенденцію до зниження. Якщо наприкінці 2022 року близько 45–50% переселенців планували повернення, то наразі ця цифра зменшилася до 25–30%.

Плани українців за кордоном залежать від багатьох чинників. З одного боку, умови їхнього проживання змінюються через нові обмеження, які запроваджують уряди європейських країн. З іншого — вирішальним стане те, наскільки Україна буде готова до реінтеграції громадян: які умови створюватиме держава і наскільки ефективно впроваджуватимуться відповідні політики, додає експертка.

Нагадаємо, на повернення українців додому, поточного року уряд виділив 150 мільйонів гривень. Мета Кабміну – повернути мільйони робочих рук, які долучаться до розвитку та відновлення країни. У планах — подвоїти ВВП за наступні 10 років, що вимагає щорічного зростання економіки не менше ніж на 7%. За виконання цих завдань відповідає Міністерство єдності України.