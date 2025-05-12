Кількість біженців з України під тимчасовим захистом в ЄС у березні зменшилася на більш ніж 45 тисяч

Станом на 31 березня 2025 року понад 4,26 млн осіб, здебільшого українці, мали тимчасовий захист у ЄС, однак їхня кількість зменшилася на 45 тисяч порівняно з лютим через завершення терміну дії статусу.

Про це свідчать дані Євростату.

ЄС надає тимчасовий захист

Понад 98,4% усіх осіб, які отримали тимчасовий захист у ЄС, були громадянами України.

Серед них майже половину (44,7%) становили жінки віком від 18 років, ще близько третини (31,7%) — неповнолітні. Частка дорослих чоловіків склала лише 23,6% від загальної кількості.

Станом на березень 2025 року найбільше українців з тимчасовим захистом перебувало в Німеччині (1,18 млн), Польщі (майже 1 млн) та Чехії (понад 365 тис.).

Загалом у ЄС кількість таких осіб зменшилася на понад 45 тисяч порівняно з лютим, що пов’язано із завершенням терміну дії статусу. Найбільші скорочення зафіксовані в Чехії, Швеції та Литві.

Кількість осіб, які перебувають під тимчасовим захистом, зросла у 18 країнах ЄС, причому найбільше абсолютне зростання спостерігалося в Німеччині (+7 090; +0,6%), Польщі (+2 330, +0,2%) та Іспанії (+2 275; +1,0%).

Порівняно з населенням кожної країни ЄС, найвище співвідношення осіб, які отримали тимчасовий захист, на тисячу осіб спостерігалося в Чехії (33,5), Польщі (27,2) та Латвії (26,4), тоді як відповідний показник на рівні ЄС становив 9,5 на тисячу осіб.

Довідково:

Дані в цій статті стосуються надання тимчасового захисту громадянам України відповідно до рішення Ради ЄС від 4 березня 2022 року, яке було ухвалене у зв’язку з масовим напливом людей, спричиненим російською агресією.

25 червня 2024 року Європейська Рада вирішила продовжити дію цього захисту ще на рік — до 4 березня 2026 року.

Нагадаємо, директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи Елла Лібанова вважає, що Україні вдасться повернути не більше, ніж половину біженців, які виїхали через війну.