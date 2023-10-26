В Інституті демографії спрогнозували, скільки біженців повернеться в Україну

Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи Елла Лібанова вважає, що Україні вдасться повернути не більше, ніж половину біженців, які виїхали з країни через війну.

Про це Лібанова заявила на форумі Human capital UA, пише "Дзеркало тижня".

В Україну повернеться максимум половина мігрантів

"Частина військових мігрантів повернеться. Сподіваюся, що зможемо повернути половину. Більше – навряд чи", – спрогнозувала демограф.

За її словами, українська діаспора – це не тільки громадяни, які виїхали кілька поколінь тому, а й ті, які втекли від війни.

"Вони можуть забезпечити нам не тільки інвестиції, не тільки в цьому їх цінність. Головне, щоб вони формували позитивний імідж України та українців за кордоном", – вважає директор Інституту демографії.

За оцінками Лібанової, в Україні неминучі депопуляція, дефіцит робочої сили та зниження щільності населення, особливо на окремих територіях.

Як повернути мігрантів в Україну

Зауважимо, раніше в Інституті демографії заявляли, що Україна повинна створити сприятливі економічні умови для повернення українців з-за кордону.

"Якщо робочі місця тут з’являться, якщо буде позитивна динаміка і економічна, і в плані відбудови житла, то багато людей повернеться. А якщо ми не зможемо нічого зробити, то, на жаль, навіть ті, хто хотів би повернутися, не зможуть повернутися", - заявляла Лібанова.

Крім того, якщо 2,8 млн жінок працездатного віку, які виїхали з України як біженці, не повернуться додому, то український ВВП втратить 10% річного довоєнного валового внутрішнього продукту.

Українці інтегруються в ринок праці ЄС

Українські біженці, які знайшли прихисток у Європейському Союзі, відіграли важливу роль у покращенні ситуації на ринку праці в країнах блоку. В Європейських державах виник дефіцит робочої сили, а працевлаштування більш як половини українців сприяє зменшенню цієї проблеми.

Нещодавно уряд Німеччини заявив, що нині існує потреба у прискоренні та спрощенні процесу працевлаштування біженців з України та закликав компанії послабити вимоги до знання німецької мови та запропонувати додаткове навчання.