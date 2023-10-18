Українські біженці зменшили дефіцит робочої сили у ЄС

Українські біженці, які знайшли прилисток у Європейському Союзі, відіграли важливу роль у покращенні ситуації на ринку праці в країнах блоку. В Європейських державах виник дефіцит робочої сили, а працевлаштування більш як половини українців сприяє зменшенню цієї проблема.

Про це розповів єврокомісар із питань зайнятості та соціальних прав, Ніколя Шмідт в інтерв’ю Радіо Свобода.

Він уточнив, що в 11 країнах ЄС більше 60% працездатних українців, які прагнули знайти роботу, вже працевлаштовані.

"Це вплинуло на покращення ситуації з дефіцитом робочої сили на багатьох європейських ринках праці", – зазначив Шмідт.

Відомостей про конкретні країни, в яких це сталося, він не наводив, проте, наявна статистика свідчить, що найбільша кількість українців знайшла роботу в Польщі та Німеччині.

Він також додав, що точної кількості стосовно працевлаштованих українців немає, оскільки не всі країни надали інформацію, але вважається, що у ЄС працюють близько 1,5-1,8 мільйона українців.

Шміт посилається на дані державних служб зайнятості в 19 країнах ЄС, які свідчать про те, що станом на квітень 2023 року біженці, які втекли від війни в Україні, уклали понад 1,5 мільйона робочих контрактів у цих країнах. А станом на жовтень 2023 року ця цифра зросла до 1,87 мільйона контрактів.

Єврокомісар підкреслив, термін дерективи про тимчасовий захист триває лише три роки, тому якими будуть умови і права українців на європейському ринку праці після березня 2025 року, в Єврокомісії поки що не готові відповісти. Проте там сподіваються, що до цього часу війна закінчиться.

Нагадаємо, влада Польщі не збирається продовжувати виплату допомоги українським біженцям після того, як термін дії відповідних рішень сплине.

А в Чехії змінюють систему державної допомоги українським біженцям. Нові правила передбачають, що біженці які проживають у пансіонах повинні будуть платити за житло самі.